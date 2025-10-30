Sucesos
Herida grave una mujer de 80 años en el brutal asalto de su vivienda en Mijas
La Guardia Civil detiene a los dos presuntos autores, que golpearon a la víctima para que les entregara los objetos de valor y la abandonaron con graves lesiones
Dos hombres han sido detenidos como presuntos autores de un robo violento en una vivienda de Mijas a cuya moradora, una mujer de 80 años, abandonaron gravemente herida durante horas hasta que su hijo fue a visitarla y dio la voz de alarma. La víctima fue diagnosticada con traumatismos craneoencefálicos, facial y cervical, teniendo que ser intervenida quirúrgicamente.
La Guardia Civil ha informado este jueves de que los autores accedieron a la propiedad escalando el muro perimetral y golpearon brutalmente a la víctima para obligarla a entregar objetos de valor. La mujer, que vivía sola, quedó tendida en el suelo sin posibilidad de moverse ni pedir ayuda debido a la gravedad de las lesiones. Afortunadamente, su hijo, que la visitaba asiduamente, la encontró al día siguiente y avisó a los servicios de emergencia, que trasladaron a la mujer a un hospital.
Una minuciosa investigación del instituto armado permitió identificar y localizar a un varón de 49 años como uno de los autores del asalto, que fue detenido y enviado a prisión por orden del Juzgado de Instrucción número 1 de Fuengirola. Poco después se identificó a su compañero en el robo, de 42 años y que se encontraba en la cárcel cumpliendo condena por otros delitos.
- Esto es todo lo que tienes que saber del 'Oktoberfest' de Torremolinos: fechas, horarios y ubicación de la 'Fiesta de la Cerveza'
- Benalmádena demolerá el hotel Vista de Rey tras 20 años de litigio en los tribunales
- Explosión en el puerto de Fuengirola: ocho heridos y una rápida respuesta de emergencias
- Un octogenario se dispara cuando lo iban a desalojar de su casa en Torremolinos
- Una oportunidad para Leonor
- Los personajes del inolvidable Ibáñez viven ya para siempre en el parque de La Batería de Torremolinos
- Higuerón Real Estate obtiene la licencia para la construcción de 233 viviendas de lujo en Fuengirola
- El anciano que se suicidó cuando iba a ser desahuciado en Torremolinos no pidió ayuda a Servicios Sociales