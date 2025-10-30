Herida grave una mujer de 80 años en el brutal asalto de su vivienda en Mijas

Dos hombres han sido detenidos como presuntos autores de un robo violento en una vivienda de Mijas a cuya moradora, una mujer de 80 años, abandonaron gravemente herida durante horas hasta que su hijo fue a visitarla y dio la voz de alarma. La víctima fue diagnosticada con traumatismos craneoencefálicos, facial y cervical, teniendo que ser intervenida quirúrgicamente.

La Guardia Civil ha informado este jueves de que los autores accedieron a la propiedad escalando el muro perimetral y golpearon brutalmente a la víctima para obligarla a entregar objetos de valor. La mujer, que vivía sola, quedó tendida en el suelo sin posibilidad de moverse ni pedir ayuda debido a la gravedad de las lesiones. Afortunadamente, su hijo, que la visitaba asiduamente, la encontró al día siguiente y avisó a los servicios de emergencia, que trasladaron a la mujer a un hospital.

Una minuciosa investigación del instituto armado permitió identificar y localizar a un varón de 49 años como uno de los autores del asalto, que fue detenido y enviado a prisión por orden del Juzgado de Instrucción número 1 de Fuengirola. Poco después se identificó a su compañero en el robo, de 42 años y que se encontraba en la cárcel cumpliendo condena por otros delitos.