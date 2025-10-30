Educación
La Junta inaugura un aula específica en el CEIP Atenea de Torremolinos
Málaga incorpora 19 nuevas de estas aulas este curso para alumnos con necesidades especiales
El delegado de Desarrollo Educativo, Miguel Briones, inauguró ayer la nueva aula específica en el CEIP Atenea de Torremolinos, para alumnos con necesidades especiales. La actuación, iniciada en verano, ha consistido en la adecuación de espacios para la creación de un aula específica en el módulo de Educación Infantil, con capacidad para seis alumnos y un aseo adaptado. La obra ha supuesto una inversión de 47.000 euros, a los que hay que añadir el importe de los materiales específicos necesarios.
Este curso se han sumado 19 nuevas aulas específicas a los centros de la provincia, lo que hace un total de 299 aulas destinadas para alumnos con necesidades educativas especiales, que requieren apoyos intensivos y permanentes.
«Málaga alcanza este curso la cifra récord de 2.342 profesionales destinados al trabajo con el alumnado con necesidades especiales en los centros de la provincia, con 414 orientadores, 952 maestros de Pedagogía Terapéutica, 372 maestros de Audición y Lenguaje, así como 604 PTIS (Personal Técnico de Integración Social). Se trata de 658 profesionales más que con los que contaba Málaga en el curso 2018/19, lo que supone un incremento del 39,1% respecto al último año de gobierno socialista», manifestó Miguel Briones.
El delegado destacó también el establecimiento del programa de atención educativa en Zonas de Transformación Social: en su segundo curso de implantación, el programa incorpora 267 profesionales, 60 de ellos orientadores asignados por primera vez a centros de Primaria.
