El PP de Benalmádena privatiza la gestión del agua y del saneamiento

El Ayuntamiento de Benalmádena ha aprobado la privatización del servicio de abastecimiento de agua y del saneamiento con los únicos votos favorables del PP y los votos en contra de todos los grupos de la oposición. La concesión del servicio, que privatizó en un 50% el alcalde Enrique Bolín en el año 2000, caducó hace dos años. Ahora el PP ha decidido mantenerlo en manos privadas en base a un estudio elaborado por la consultora Eguesan Energy SL, que alega «ventajas significativas en términos de eficiencia, especialización, acceso a tecnologías avanzadas, capacidad inversora y transferencia de riesgos», si la gestión es privada; e importantes «debilidades estructurales, escasa flexibilidad, limitaciones técnicas y financieras y una reducida capacidad de respuesta ante los retos tecnológicos y operativos que exige la gestión del ciclo integral del agua», si la gestión es pública.

El portavoz socialista y exalcalde, Víctor Navas, afirmó que su intención fue siempre recuperar el servicio una vez finalizada la concesión, para hacerlo 100% municipal. «Pero el gobierno de Lara ha optado por mantenerlo en manos privadas, con prisas, sin diálogo y con total opacidad». El PSOE denuncia en un comunicado que «en el mismo pleno, el Gobierno del PP ha aprobado una nueva subida de la tarifa del agua y del abastecimiento, que acumula un incremento del 30% en los últimos dos años».