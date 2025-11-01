María del Carmen Gómez, nueva presidenta de la AECC en Mijas

La alcaldesa de Mijas, Ana Mata, y el presidente provincial de la Asociación Española contra el Cáncer (AECC), Joaquín Morales, presentaron ayer a la nueva presidenta de la entidad en Mijas, María del Carmen Gómez. Una mujer muy vinculada al municipio y reconocida en el ámbito de la hostelería, según ha informado el Ayuntamiento en una nota de prensa.

Empresaria comprometida, María del Carmen Gómez ha desarrollado una amplia experiencia en la gestión administrativa y de recursos humanos dentro del sector hostelero. Pero más allá de su faceta profesional, siempre ha mantenido una relación muy cercana con la Asociación Española Contra el Cáncer, colaborando de forma continuada tanto a nivel personal como voluntaria, así como desde su papel de empresaria solidaria.

Su implicación y vocación de ayuda han sido determinantes a la hora de aceptar este nuevo reto, que asume con entusiasmo y con la firme voluntad de seguir impulsando el apoyo a los pacientes oncológicos y a sus familias en el municipio. «He aceptado el cargo porque siempre he colaborado con la Asociación y me encanta ayudar a las personas», ha afirmado Gómez.

Entre sus objetivos más inmediatos, la nueva presidenta destaca la creación de una sede local en La Cala de Mijas, un espacio que permita acercar los servicios y programas de la Asociación a toda la población. «Queremos estar más cerca de los pacientes y de sus familias, ofrecer apoyo y promover la prevención, incluyendo también a la numerosa comunidad extranjera residente en la zona», ha explicado.

Por su parte, la alcaldesa ha dado la enhorabuena a la nueva presidenta y ha destacado el gran trabajo que realiza la AECC: «La labor que realiza esta entidad no solo es digna de gratitud, también es muy necesaria porque llega donde muchas veces las administraciones públicas no podemos llegar».