Torremolinos culmina la cubierta de la pista exterior de patinaje

La alcaldesa de Torremolinos, Margarita del Cid, visitó el viernes la Villa Deportiva, donde comprobó el resultado de la nueva cubierta que ya luce la pista exterior de patinaje, una actuación que se ha llevado a cabo en las últimas semanas y que supone la mejora de las condiciones ambientales de los deportistas que usan esta infraestructura polideportiva.

Las obras, que se enmarcan en la apuesta del equipo de gobierno por seguir mejorando las infraestructuras deportivas de la localidad, cuentan con una inversión de 345.824,69 euros y han sido financiadas a través del Plan de Asistencia Económico Municipal (PAEM) de la Diputación de Málaga.

«Hemos invertido casi 350.000 euros en la cubierta de esta pista, una buena noticia sin duda para los patinadores de la localidad. Esta actuación responde a una demanda histórica de los usuarios de esta instalación deportiva en la que entrenan unos 400 deportistas de la Escuela Municipal de Patinaje y del Club Patinaje Torremolinos», indicó la alcaldesa, Margarita del Cid.

Además, la regidora apuntó que «en los próximos días, la pista de patinaje va a ser objeto de trabajos de mantenimiento, nivelación y pintura del suelo con el objetivo de terminar de mejorar y habilitar la instalación».