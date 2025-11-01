Equipamiento
Torremolinos culmina la cubierta de la pista exterior de patinaje
La nueva cubierta mejora el confort y las condiciones de uso para los deportistas
l.o.
La alcaldesa de Torremolinos, Margarita del Cid, visitó el viernes la Villa Deportiva, donde comprobó el resultado de la nueva cubierta que ya luce la pista exterior de patinaje, una actuación que se ha llevado a cabo en las últimas semanas y que supone la mejora de las condiciones ambientales de los deportistas que usan esta infraestructura polideportiva.
Las obras, que se enmarcan en la apuesta del equipo de gobierno por seguir mejorando las infraestructuras deportivas de la localidad, cuentan con una inversión de 345.824,69 euros y han sido financiadas a través del Plan de Asistencia Económico Municipal (PAEM) de la Diputación de Málaga.
«Hemos invertido casi 350.000 euros en la cubierta de esta pista, una buena noticia sin duda para los patinadores de la localidad. Esta actuación responde a una demanda histórica de los usuarios de esta instalación deportiva en la que entrenan unos 400 deportistas de la Escuela Municipal de Patinaje y del Club Patinaje Torremolinos», indicó la alcaldesa, Margarita del Cid.
Además, la regidora apuntó que «en los próximos días, la pista de patinaje va a ser objeto de trabajos de mantenimiento, nivelación y pintura del suelo con el objetivo de terminar de mejorar y habilitar la instalación».
Suscríbete para seguir leyendo
- Esto es todo lo que tienes que saber del 'Oktoberfest' de Torremolinos: fechas, horarios y ubicación de la 'Fiesta de la Cerveza'
- Las fuertes precipitaciones dejan más de 50 litros en Málaga
- Benalmádena demolerá el hotel Vista de Rey tras 20 años de litigio en los tribunales
- Las fuertes precipitaciones dejan calles inundadas en la Costa del Sol
- Explosión en el puerto de Fuengirola: ocho heridos y una rápida respuesta de emergencias
- Un octogenario se dispara cuando lo iban a desalojar de su casa en Torremolinos
- Los personajes del inolvidable Ibáñez viven ya para siempre en el parque de La Batería de Torremolinos
- Herida grave una mujer de 80 años en el brutal asalto de su vivienda en Mijas