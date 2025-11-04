Cortes de tráfico el domingo 9 de noviembre en Fuengirola

Fuengirola celebrará el domingo 9 de noviembre por la mañana la VIII Media Maratón, con 2.000 corredores inscritos, por lo que el Ayuntamiento recomienda planificar bien los desplazamientos.

Las restricciones de tráfico se producirán entre las 09.00 y las 12.00 horas, quedando libre la circulación de manera progresiva desde la zona este de la ciudad, una vez que la carrera haya pasado por el entorno del Castillo Sohail y en el Paseo Marítimo en sentido Carvajal.

La carrera partirá, a las 09.30 horas, del Recinto Ferial hacia el centro de Fuengirola por la avenida Jesús Santos Rein, hasta la intersección de la avenida de Mijas, donde volverá por Jesús Santos Rein y la avenida Jesús Cautivo hasta la rotonda del 600, donde volverá en dirección al centro de la ciudad, hasta la calle Málaga, Héroes del Baler y Paseo Marítimo, en dirección al Castillo Sohail. Tras recorrer la calle Alberto Morgestern, la carrera tomará el puente de la Armada hasta el Parque del Castillo. Desde allí, recorrerá el Paseo Marítimo hasta Carvajal. Los corredores llegarán a Los Boliches por la avenida de Las Gaviotas, y al llegar a Ramón y Cajal con Alfonso XIII, volverán por Jesús Santos Rein para acabar en el Recinto Ferial.