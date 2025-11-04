Movilidad
Cortes de tráfico el domingo 9 de noviembre en Fuengirola
l.o.
Fuengirola celebrará el domingo 9 de noviembre por la mañana la VIII Media Maratón, con 2.000 corredores inscritos, por lo que el Ayuntamiento recomienda planificar bien los desplazamientos.
Las restricciones de tráfico se producirán entre las 09.00 y las 12.00 horas, quedando libre la circulación de manera progresiva desde la zona este de la ciudad, una vez que la carrera haya pasado por el entorno del Castillo Sohail y en el Paseo Marítimo en sentido Carvajal.
La carrera partirá, a las 09.30 horas, del Recinto Ferial hacia el centro de Fuengirola por la avenida Jesús Santos Rein, hasta la intersección de la avenida de Mijas, donde volverá por Jesús Santos Rein y la avenida Jesús Cautivo hasta la rotonda del 600, donde volverá en dirección al centro de la ciudad, hasta la calle Málaga, Héroes del Baler y Paseo Marítimo, en dirección al Castillo Sohail. Tras recorrer la calle Alberto Morgestern, la carrera tomará el puente de la Armada hasta el Parque del Castillo. Desde allí, recorrerá el Paseo Marítimo hasta Carvajal. Los corredores llegarán a Los Boliches por la avenida de Las Gaviotas, y al llegar a Ramón y Cajal con Alfonso XIII, volverán por Jesús Santos Rein para acabar en el Recinto Ferial.
Suscríbete para seguir leyendo
- Esto es todo lo que tienes que saber del 'Oktoberfest' de Torremolinos: fechas, horarios y ubicación de la 'Fiesta de la Cerveza'
- Las fuertes precipitaciones dejan más de 50 litros en Málaga
- Benalmádena demolerá el hotel Vista de Rey tras 20 años de litigio en los tribunales
- Las fuertes precipitaciones dejan calles inundadas en la Costa del Sol
- Un octogenario se dispara cuando lo iban a desalojar de su casa en Torremolinos
- Explosión en el puerto de Fuengirola: ocho heridos y una rápida respuesta de emergencias
- Herida grave una mujer de 80 años en el brutal asalto de su vivienda en Mijas
- Higuerón Real Estate obtiene la licencia para la construcción de 233 viviendas de lujo en Fuengirola