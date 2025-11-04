«En Mijas ahora todo fluye; ha dejado de gestionarse como un pequeño pueblo»

¿Cómo resumiría la labor desarrollada desde su toma de posesión como regidora?

Han sido dos años muy intensos, de mucho trabajo. De dedicarnos a esa desorganización interna que existía en el Ayuntamiento de Mijas. Aquí siempre se ha visto perjudicado el municipio por la inestabilidad política, la que ha sufrido desde la última mayoría del Partido Popular. Y por falta de miras también. Se ha seguido gestionando el Consistorio como si fuera el de un pueblo pequeño y lo cierto es que somos un gran municipio desde hace mucho tiempo. Nos hemos esforzado en convertir este ayuntamiento en una administración transparente y ágil, con una sede electrónica como la que ofrecen otros municipios.

¿Cuál fue el primer reto que tuvieron ante sí como gobierno?

Lo primero que nos encontramos, como dificultad principal, fueron unos presupuestos prorrogados. Es a lo que nos tienen acostumbrados los gobiernos socialistas y lo estamos viendo en el de España. Estamos desde 2023 sin presupuestos y aquí en Mijas la situación era muy parecida. Empezamos a trabajar de inmediato para que en 2024 tuviésemos unos presupuestos. Y me atrevo a decir que podíamos haber salido en el Libro Guinness, pues fueron días de mucho trabajo con todos y cada uno de los departamentos para dotar a este ayuntamiento de un documento muy importante para poder caminar en una senda por la que poder prestar servicios. Y de manera paralela también hemos elaborado un reglamento de reorganización municipal, que como municipio de gran población estábamos obligados a haberlo tenido desde 2012.

¿En qué otras carencias han tenido que redoblar esfuerzos?

Además de haber podido simplificar la gestión en términos generales, con incidencia en materias como la urbanística, también era fundamental crear un primer Plan de Movilidad Urbana Sostenible. Este asunto tenía puesta otra de las alarmas por parte del Defensor del Pueblo. Es una cuestión en la que también necesitamos de la colaboración del Gobierno central, puesto que el Sanchismo nos ha acostumbrado a la parálisis y andan sin dar respuesta, desde 2023, a lo que los mijeños, como tercer municipio más poblado de la provincia, necesitan en este momento.

¿Qué infraestructuras demandan para mejorar esa movilidad?

No tenemos un tren para poder desplazarnos al Aeropuerto o a Málaga capital, o bien trasladarnos a Marbella. Porque sí que tenemos la AP-7, pero sabemos que es la autopista de peaje más cara de España. Y encima nos penalizan más en temporada alta. Son cuestiones que afectan a toda la ciudadanía. En este asunto, respecto al Partido Socialista, ni está ni se le espera.

¿Esperaban una mayor colaboración de sus antecesores al frente del Consistorio en determinados momentos?

Considero que el PSOE de Josele en Mijas es el mismo de Pedro Sánchez en España. Josele es un continuista de Sánchez. Sabe cómo hacer mucho ruido y es un experto en movilizaciones, en transmitir temor. Su falta de lealtad hacia todos los mijeños la demuestra cuando en la Diputación, siendo portavoz de un partido tan importante como es el socialista, se opone a un plan de inversión para nuestro municipio que asciende a un millón de euros. Vota para que ese montante se desvíe a municipios más pequeños. Como mijeña, yo no me siento representada por él.

¿Qué proyectos tienen en marcha y creen que podrán hacer realidad en los próximos años, después de haber podido dar luz verde a nuevos presupuestos?

Con todas las dificultades iniciales, gracias a la mejora de la administración local, desde el punto de vista interno, sabiendo incluso qué inversiones podemos hacer y cuáles no, hemos iniciado el segundo tramo de la Senda Litoral, tan necesario para conectar todo el litoral malagueño. El anterior gobierno decía que faltaban permisos y lo que yo creo es que hay que estar al pie del cañón para que las cosas salgan. También estamos trabajando en el embovedado del arroyo María Barranco, que los vecinos demandaban desde hace ya muchos años en Las Lagunas. Pero también vamos a hacer realidad remodelaciones de calles y avenidas muy importantes, como es el caso de la carretera de acceso al casco histórico. Y estamos redoblando esfuerzos para mejorar la limpieza integral de nuestro municipio. Es otra de las grandes preocupaciones que nos traslada la ciudadanía. Son muchos los proyectos e iniciativas, pero tampoco quiero olvidarme de un proyecto para que los autobuses puedan ser gratuitos y mejoremos la movilidad entre esos tres grandes distritos que conforman un municipio tan extenso como el nuestro. Nadie puede dudar de que Mijas, ahora sí, está en marcha. Todo fluye al fin.

¿De qué forma podemos visualizar ese dinamismo?

Lo podemos ver en aspectos relevantes como el número de viviendas visadas en lo que va de año, que han sido más de 1.600. Es una cifra muy importante y que hará posible que todo el que quiera pueda venirse a residir en nuestro municipio. Y no olvidamos la importancia de ofrecer techo a un precio que sea asequible, porque hemos puesto a disposición 36.000 metros cuadrados tanto para alquiler como en la opción de compra. Y si hablamos de crecimiento demográfico, el protocolo con la Junta para dotar al municipio de una gran infraestructura sanitaria me atrevo a decir que es un paso histórico. O en la misma medida estamos avanzando en materia educativa, con nuevos centros que dan respuesta a nuestra dinámica demográfica.

Entendemos no obstante que el desarrollo poblacional en ocasiones va por delante de las posibilidades reales del Consistorio.

Intentamos estar a la última con la mayor celeridad posible. Acabamos de destinar 700.000 euros para material deportivo, que se repartirán en todas las instalaciones municipales. Llevábamos muchos años de retraso en este aspecto.

¿Y qué nos puede decir acerca de la salud del pacto de gobierno?

Lo más importante es que nos reunimos periódicamente y que lo principal son los intereses generales, por encima de ideologías. Desde la moción de censura lo he dejado claro. Mi objetivo es trabajar por Mijas y, con toda mi experiencia política, vengo para quedarme.