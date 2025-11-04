Nerja inicia los trabajos previos para restaurar la antigua cantera Orlando

La empresa Materiales de Construcción Orlando, S.L. ha iniciado los trabajos previos para la restauración de la antigua cantera Orlando. Las actuaciones se han iniciado con la adecuación del carril de acceso. Un vez terminadas se llevará a cabo la retirada de maquinaria abandonada, la eliminación de escombros, así como movimientos de tierra para la restauración ambiental del terreno.

Desde que se extinguiera la concesión para la explotación de la cantera, y a pesar de los diferentes requerimientos municipales, no fue hasta 2020 cuando dicha empresa presentó ante la Junta de Andalucía el Plan de Restauración, en el que se recogen las medidas necesarias para su clausura definitiva. Tras diversas reuniones dicho plan fue finalmente aprobado por la Administración autonómica, concediéndose las autorizaciones que permiten iniciar las actuaciones.

Tanto el alcalde, José Alberto Armijo, como el edil de Medio Ambiente han expresado su satisfacción por el inicio de estos trabajos, «tras años desde el cese de la explotación, la empresa Materiales de Construcción Orlando, S.L.». Asimismo, han destacado la coordinación entre Ayuntamiento, Junta de Andalucía y la empresa, subrayando que esta actuación representa «un paso importante para la recuperación definitiva de este espacio natural de Nerja».