Presupuestos de Torremolinos 2026: el año de La Nogalera y de María Barrabino

Torremolinos contará el próximo año con un presupuesto que supera los 120 millones de euros, que permitirán concluir proyectos emblemáticos como la ansiada reforma de la plaza de La Nogalera (antigua plaza Jesús Santos Rein) y la rehabilitación y apertura de la Casa de María Barrabino como espacio cultural y ciudadano, en el centro de la ciudad.

Los presupuestos de 2026 crecen un 2,27% y permitirán reducir la deuda por debajo de los 50 millones de euros, manteniendo el periodo medio de pago en 15 días (estaba en 200 cuando Margarita del Cid llegó a la alcaldía), sin incrementar los impuestos municipales.

Esta situación ha sido posible gracias a la externalización del servicio de limpieza, la absorción de la Sociedad Anónima Municipal de Servicios de Torremolinos (Samset) y la agencia de Empleo, o la integración de los bomberos en el Consorcio Provincial, que supone un ahorro anual de 2 millones de euros para el municipio.

Torremolinos contará en 2026 con un presupuesto de 120 millones de euros. / L.O.

Proyectos 2026

Además de culminar la reforma de La Nogalera y la Casa de María Barrabino, las cuentas de próximo año permitirán avanzar en otros como la reforma del pabellón deportivo del antiguo centro de menores San Francisco de Asís, el skate plaza en la rotonda del Turista o la caseta para la tercera edad en el recinto ferial.

Asimismo en 2026 saldrán a concurso las obras de remodelación de la calle Niña de Oro, la segunda fase de remodelación del Camino del Agua o un nuevo espacio infantil en el parque de la Batería.

Y se impulsarán otras obras como la remodelación de las calles Europa, Salvador Allende y Los Nidos; la segunda fase de reurbanización de la Cañada de Los Cardos y la reordenación de Cerro Largo.

Los presupuestos de Torremolinos para 2026 avanzan en la regeneración urbana. / L.O.

Áreas

Por áreas, destaca una partida en Urbanismo para financiar una línea de crédito para incentivar a las comunidades de vecinos a la remodelación de las fachadas de los edificios y contribuir así a la regeneración urbana que persigue el equipo de gobierno.

La partida de Educación crecerá un 17,98% para que ayudar a los centros a superar las inspecciones técnicas de edificios y los Servicios Sociales seguirán por encima de los 7 millones de euros.

Dos de las partidas que más crecerán son Medio Ambiente, que aumenta un 132% para la adecuación del punto limpio provisional, y lParques y Jardines, que crece casi un 100% para "dar un paso más en mantenimiento y conservación", según la regidora.

La de Seguridad es otra partida que crece para mejorar los recursos materiales y humanos con el objetivo de acabar el mandato con 24 nuevas plazas desde 2023; y ampliar el servicio de auxiliares de playa de cinco meses a todo el año.

Fondos europeos

Los presupuestos de 2026 se complementará con el Plan de Actuación Integrado (PAI), por el que se han obtenido cerca de nueve millones de fondos europeos para abordar importantes proyectos en regeneración de calles, accesibilidad de playas y creación de nuevos espacios públicos.

Entre estos proyectos destaca un parque de grandes dimensiones en La Leala, que se llamará la Aldea de las Capacidades "porque queremos que sea un atractivo para todos los públicos y de carácter inclusivo"; o las remodelaciones de las calles Santa Rosa y Buenos Aires "para seguir regenerando el barrio de El Calvario".

Vivienda

A estas cantidades se le sumarán los 7,5 millones de euros que el Consistorio espera recaudar por la subasta de cinco parcelas de suelo para la construcción de más de 200 VPO.

El dinero recaudado se destinará a la segunda fase de reforma de la Cañada de los Cardos, la creación de una nave para los Servicios Públicos de Torremolinos que permita unificar las instalaciones repartidas por distintas dependencias; y a la reforma del centro de salud de San Miguel en el barrio de El Calvario.

Y todo ello con el compromiso de seguir poniendo suelo a disposición de los promotores para incentivar la construcción de vivienda protegida asequible.