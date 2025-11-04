Seguridad
Quema preventiva hoy en el Camino del Hipódromo de Mijas
Bomberos del Ayuntamiento de Mijas colaboran con el dispositivo Infoca de la Junta de Andalucía en una quema preventiva que se desarrollará hoy martes, 4 de noviembre, en la zona del Camino del Hipódromo-El Chaparral, entre las 10:00 y las 14:00 horas, siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan.
El concejal de Bomberos, Francisco Jerez, ha destacado que «este tipo de actuaciones son esenciales para garantizar la seguridad de las personas y de las viviendas situadas junto a zonas forestales».
El Servicio de Bomberos de Mijas acompañará la actuación en el dispositivo de apoyo y supervisión técnica, mientras que Protección Civil y la Policía Local se encargarán de los cortes de caminos y control del tránsito de personas y vehículos.
La zona elegida —con una altísima recurrencia de incendios en episodios de viento de terral o poniente— fue seleccionada tras un estudio técnico de riesgo.
Ya se ha ejecutado una faja perimetral de protección junto a las urbanizaciones colindantes, y la actuación servirá también para la formación práctica del personal interviniente.
