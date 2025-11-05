Las lluvias en Málaga: Alpandeire destaca con 30 litros, pero la Costa se queda a la espera

Las fuertes precipitaciones que se esperaban para la tarde noche de este miércoles han pasado prácticamente de largo por la provincia de Málaga, notándose más en el interior en puntos como Alpandeire, donde se han rozado los 30 litros y sobre las 19.00 horas han descargado casi 20, según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Otra cantidad destacada ha sido la caída en Cortes de la Frontera, con 16 litros hasta las nueve de la noche.

A pesar de que los pronósticos meteorológicos avisaban del riesgo de lluvias de hasta 30 litros por metro cuadrado en una hora en las comarcas más occidentales de la provincia de Málaga, según los datos de la red Hidrosur de la Junta de Andalucía, las lluvias apenas han dejado 13,6 litros en Ronda y 11,6 litros por metro cuadrado en Jubrique. En la estación de la Sierra de Mijas se ha llegado a los 12,4 litros y en la del río Guadiaro se han recogido 15,9.

De hecho, la Agencia Estatal de Meteorología ha rebajado hasta las diez de la noche el aviso naranja previsto en un principio desde las seis de la tarde hasta las doce de la noche en las comarcas de Ronda, Costa del Sol y Guadalhorce.

La Costa del Sol no ha recibido lluvias como las de hace una semana. / Fuengirolasequeja

Prevención

Algunos municipios como Torremolinos habían suspendido todas las actividades deportivas y culturales previstas para esta tarde y habían cerrado parques y jardines, así como bibliotecas y salas de estudio e incluso centro de mayores ante el aviso naranja previsto por la Aemet, que hablaba de la posibilidad de fuerte tormentas y no descartaba incluso que se produjera algún tornado.

A pesar de las previsiones, el servicio de emergencias 112 Andalucía no había atendido ninguna incidencia en la provincia de Málaga hasta las nueve de esta noche.

Previsión

La Agencia Estatal de Meteorología no mantiene ningún aviso meteorológico por lluvias o fenómenos costeros en la provincia de Málaga para este jueves, 6 de noviembre, en el que aparecerán algunas nubes en el cielo y se esperan unas temperaturas de 16 grados de mínima y 22 de máxima.