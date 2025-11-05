Torremolinos suspende todas las actividades culturales y deportivas ante el aviso naranja por fuertes lluvias

El Ayuntamiento de Torremolinos ha suspendido todas las actividades culturales y deportivas programadas para esta tarde tras el aviso naranja decretado por la Agencia Estatal de Meteorología a partir de las seis de esta tarde por fuertes lluvias.

La Aemet ha avisado de la posibilidad de que se registren precipitaciones de 30 litros por metro cuadrado en una hora, entre las 18:00 y las 23:59 horas y ha decretado incluso el aviso amarillo por tormentas sin descartar la formación de tornados o trombas marinas.

Ante estas previsiones, el comité asesor ha acordado activar el Plan de Emergencias en Torremolinos, a partir de las seis de la tarde y hasta que la situación lo requiera.

Las lluvias de marzo dejaron destrozos en varios arroyos de Torremolinos. | L.O. / L.O.

Medidas

Por ello, el Ayuntamiento de Torremolinos ha decidido cerrar el parque de La Batería, el jardín botánico Molino de Inca y la Casa de los Navajas. Además, se suspenden todas las actividades culturales y deportivas, la Universidad Popular y la Escuela Municipal de Música. Tampoco abrirán los centros de mayores, las bibliotecas municipales y salas de estudio.

Esta decisión ha provocado, por ejemplo, que el encuentro cultural ‘Torremolinos y Gigantes’ previsto para esta tarde en el Centro Cultural Pablo Ruiz Picasso, y en el que iba a participar la víctima de ETA Irene Villa, se haya aplazado hasta el próximo 26 de noviembre.

Alerta

La Delegación de Seguridad Ciudadana ha coordinado un dispositivo de alerta que afecta a Bomberos, Policía Local, Protección Civil, la empresa de limpiezas, Aguas de Torremolinos y los Servicios Operativos, que están preparados para atender las posibles incidencias que puedan dejar las precipitaciones previstas.

El comité asesor de emergencias hará un seguimiento de la evolución de las precipitaciones y coordinará a los efectivos que forman parte de este dispositivo para actuar como hace una semana cuando se registradon algunas incidencias tras registrarse más de 38 litros en la localidad.

Precaución

El Ayuntamiento de Torremolinos pide a los ciudadanos que extremen la precaución y adopten medidas para evitar situaciones de riesgo, como evitar desplazamientos innecesarios, pasar por cauces, arroyos y zonas inundables y no estacionar el vehículo en arroyos secos y cauces.

Asimismo, se recomienda retirar de la terraza aquellos objetos susceptibles de ser arrastrados y tener localizadas las zonas altas en caso de que sea necesario dirigirse a ellas.

Además, se insta a permanecer a atento a las previsiones meteorológicas e informarse a través de fuentes oficiales para evitar la propagación de bulos y contactar con el 112 ante cualquier emergencia.