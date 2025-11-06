Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Infraestructuras

Mijas saca a concurso las obras para terminar la ciudad deportiva de Las Lagunas por 5,1 millones de euros

El proyecto incluye el edificio de usos múltiples, la piscina terapéutica, los accesos y una plaza central en la entrada

La ciudad deportiva de Las Lagunas de Mijas contará con una piscina terapéutica.

La ciudad deportiva de Las Lagunas de Mijas contará con una piscina terapéutica. / L.O.

Alejandro González

Málaga

El Ayuntamiento de Mijas ha sacado a concurso los trabajos para culminar las obras de la ciudad deportiva de Las Lagunas, con una inversión de 5,1 millones de euros.

La ciudad deportiva, que lleva el nombre del mijeño medallista olímpico en snowboard Regino Hernández, se construyó en 1991, y está compuesta por un campo de fútbol, un edificio polideportivo y de servicios, una piscina climatizada, gradas y pistas exteriores.

En 2019 comenzaron las obras de ampliación para construir un edificio de usos múltiples (deportivos y administrativos), la piscina terapéutica en un inmueble anexo, un parque infantil y los accesos, además vestuarios y una plaza central. Sin embargo, los trabajos sufrieron retrasos en 2020 y 2024 por incumplimiento de las empresas adjudicatarias. Por eso, el Consistorio licita ahora las últimas actuaciones para completar las instalaciones.

Concurso

El plazo de presentación de ofertas ya está abierto y culminará el 25 de noviembre. Los sobres para conocer la mejor propuesta técnica y económica se abrirán el 4 de diciembre. A partir de ahí, una vez formalizado el contrato, comenzarán las obras.

Las obras de ampliación de la ciudad deportiva de Las Lagunas de Mijas han quedado paralizadas en dos ocasiones.

Las obras de ampliación de la ciudad deportiva de Las Lagunas de Mijas han quedado paralizadas en dos ocasiones. / MJGomez/ Mijas Comunicación

Accesos

La entrada principal a los edificios se realizará a través de una puerta principal con acceso directo desde el Camino del Albero, que conecta con la plaza central, que dará acceso a los diferentes edificios.

Las comunicaciones dentro del edificio se realizarán mediante escaleras abiertas y ascensor. Además, el inmueble de usos múltiples tendrá una escalera protegida para garantizar las vías de evacuación, que comunican todas las plantas y que sirven de acceso a la cubierta.

La planta sótano, que abarca todo el edificio de usos múltiples, la plaza central y parte del edificio de la piscina, contará con 26 plazas de aparcamiento y puntos de recarga para vehículos eléctricos.

En la planta baja se ubicarán los vestíbulos de acceso principal, vestuarios y administración. Y para evitar aglomeraciones, se prevé la implantación de una puerta de conexión desde el vallado del campo de fútbol, que permitirá el acceso directo a los vestuarios sin pasar por la plaza central.

Piscina terapéutica

El acceso a la piscina terapéutica se hará de manera directa desde la plaza. En la planta baja se ubicarán los aseos y vestuarios. La cubierta del edificio tendrá vigas de imitación a madera, que facilitará el mantenimiento de las instalaciones que contarán con un gran ventanal longitudinal en la fachada sur que permitirá la entrada de luz natural al recinto.

La urbanización exterior, así como las conexiones con los edificios existentes y el viario público, se realizará mediante itinerarios amplios y accesibles.

TEMAS

