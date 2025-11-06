Rescatan en Fuengirola a un hombre de 88 años al sus vecinos no veían desde hacía una semana

La Policía Nacional ha salvado en Fuengirola la vida a un ciudadano sueco de 88 años que fue localizado en el suelo del baño de su domicilio con signos de deshidratación y sin posibilidad de moverse. El varón, que vivía solo, ha sido auxiliado y evacuado a un hospital. Según los residentes de la zona, llevaban una semana sin ver a su vecino.

Fue precisamente el conserje de la comunidad de propietarios quien alertó a la Policía Nacional llamando al 091, informando sobre el fuerte olor que salía de la vivienda en la que residía un hombre mayor al que ningún vecino veían desde hacía una semana, por lo que temieron por su vida. Alertados por la gravedad de la situación, dos patrullas de la Brigada Local de Seguridad Ciudadana de la Comisaría Local de Fuengirola se presentaron en el domicilio del octogenario, consiguiendo los agentes acceder al mismo a través de una vivienda contigua de un vecino que no dudó en abrir su casa para ayudar a los policías en su propósito, ha informado este jueves la Comisaría Provincial.

Los policías accedieron finalmente a la vivienda a través de la ventana de la cocina, que fue localizado en el suelo del baño sin apenas fuerzas para hablar. Tras los primeros auxilios de los agentes, se solicitó con urgencia la presencia de una ambulancia. Finalmente, el hombre, de origen sueco, fue evacuado al hospital donde ya se recupera.