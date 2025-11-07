Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Torremolinos actuará sobre más de 6.000 pinos en la campaña preventiva contra la plaga de la procesionaria

Los trabajos se desarrollarán tanto en las zonas de pinares como en diferentes puntos del núcleo urbano

Vista de la zona del pinar de Torremolinos.

Vista de la zona del pinar de Torremolinos.

Málaga

El Ayuntamiento de Torremolinos, a través del área de Parques y Jardines, ha iniciado la campaña preventiva contra la plaga de la procesionaria con una actuación sobre un total de 6.290 pinos (pinus halepensis) distribuidos en una superficie de 80.883 metros cuadrados.

Así lo ha dado a conocer el Consistorio en un comunicado, en el que detalla que los trabajos se desarrollarán tanto en las zonas de pinares como en diferentes puntos del núcleo urbano mediante tratamiento foliar aplicado con cañón de aire con un producto ecológico que no necesita plazo de seguridad, es decir, que su aplicación no es nociva ni peligrosa, lo único que se detecta es un olor tras su aplicación.

Las zonas urbanas de la ciudad en las que se aplicará el tratamiento contra la procesionaria serán El Pinillo, Montemar, Calvario, El Pinar y El Pinar de los Manantiales. Además, se llevará cabo esta actuación en las zonas rústicas y forestales que cuentan con pinos, como es el caso de puntos como el Pinar de los Manantiales y ermita, la zona donde se ubica Litosa, las inmediaciones del colegio Palma de Mallorca y el Instituto Costa del Sol, camino del Pinillo, Pinar Molino del Moro y la zona del depósito de agua.

La plaga de la procesionaria afecta a las familias de los denominados 'pinus', siendo los primeros síntomas de estos ejemplares la aparición de los característicos bolsones y signos de pérdida de hojas que raramente provocan la muerte del árbol, pero sí su debilitamiento.

La procesionaria del pino es una de las plagas más persistentes que existen en parques y jardines y sus orugas poseen pelos urticantes que pueden afectar tanto a personas como a animales, por lo que su control es una prioridad para garantizar la seguridad de los vecinos y vecinas de Torremolinos y sus mascotas.

