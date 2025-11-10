Estas son las inversiones presupuestadas por la Junta para Torremolinos en 2026

La Junta de Andalucía ha presupuestado inversiones por un importe de casi 17 millones de euros para el municipio de Torremolinos durante el ejercicio de 2026.

Entre todas las inversiones destacan tres por la cantidad de dinero público a invertir y por la trascendencia de las actuaciones en la vida diaria de los vecinos de Torremolinos y de los municipios limítrofes.

Se trata de la unificación de las urgencias de Atención Primaria en el Hospital Marítimo de Torremolinos; la construcción de un Palacio de Justicia que permita unificar las sedes judiciales repartidas en tres inmuebles; y la construcción de un intercambiador de transporte, acorde a las necesidades de una ciudad turística como Torremolinos.

Urgencias de Atención Primaria

Las obras de rehabilitación del pabellón 1 del Hospital Marítimo de Torremolinos para unificar el Servicio de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) de la ciudad cuenta con una partida de casi 2,5 millones de euros en los presupuestos para el próximo año.

El Hospital Marítimo de Torremolinos concentrará las urgencias de Primaria en Torremolinos. / L.O.

La idea es unificar las urgencias de los centros de salud de la ciudad en unas instalaciones más amplias, de más de 765 metros cuadrados, para optimizar los recursos de los que dispondrá el personal sanitario para atender las necesidades de la población.

Las nuevas urgencias contarán con vestíbulo, zona de recepción y sala de espera, sala de emergencias, observación, dos salas de curas, ocho consultas y área para los facultativos, con tres dormitorios, aseos y sala de estar.

La redacción del proyecto de obras se anunció para mediados de 2022 y las obras tenían que estar ya ejecutadas pero el proyecto definitivo se presentó públicamente este verano con una inversión mayor, ya que los trabajos se presupuestaron en un millón de euros y ahora se sitúan en 2,5 millones.

Además, como anunció la alcaldesa de Torremolinos, Margarita del Cid (PP), el traslado al Hospital Marítimo de las urgencias que actualmente se prestan en el centro de salud de San Miguel no supondrá el cierre de este centro sino que permitirá ganar espacio para ampliar y modernizar el número de consultas en un futuro.

Las urgencias de Primaria en el Hospital Marítimo contarán con dos accesos (peatonal y para las ambulancias) en el lateral del edificio, en la calle Hotel Pontinental, y se instalará una marquesina exterior con cabida para dos ambulancias, las cuales accederán al edificio a través de una rampa de acceso hasta el nivel del pabellón.

Antigua estación de autobús en Torremolinos. / L. O.

Intercambiador de Transporte

Los presupuestos de la Junta para 2026 también contemplan una partida de unos 50.000 euros para la redacción del proyecto de construcción de un intercambiador de transporte después de que la empresa Portillo trasladase la antigua terminal de autobuses a otras instalaciones más pequeñas, situadas en la misma calle, pero en la acera de enfrente.

La delegada del Gobierno andaluz, Patricia Navarro, ha anunciado que el intercambiador se ubicará previsiblemente en la parcela donde se encontraba el antiguo parque de bomberos, en la avenida de la Libertad, junto a la glorieta de la Policía Local y el Camino del Pozuelo, cerca de la Casa Consistorial.

El Ayuntamiento de Torremolinos había propuesto dicha parcela porque conecta con las principales vías de comunicación y está en una zona congestionada de tráfico. Además, tiene en sus proximidades paradas de autobuses urbanos y de taxis, lo que favorecerá la intermodalidad en una ciudad de más de 70.000 habitantes y un destino turístico de primera magnitud.

De hecho, el pasado mes de abril, la consejera de Fomento, Rocío Díaz, y la alcaldesa Margarita del Cid firmaron un protocolo para estudiar la viabilidad de construir la estación en esta parcela, conforme al planeamiento urbanístico y la normativa vigente, un trámite que aún no ha concluido. Una vez que se determine la mejor parcela para el intercambiador, se firmará un nuevo convenio con los términos, las características y las aportaciones de cada una de las administraciones para su construcción.

Antiguos juzgados de Torremolinos. / L.O.

Palacio de Justicia

El tercer gran proyecto de inversión de la Junta para 2026 en Torremolinos es la construcción de un Palacio de Justicia que unifique las sedes judiciales que actualmente están repartidas en tres edificios antiguos, todas ellas en la avenida Palma de Mallorca.

En 2023, el consejero de Justicia, José Antonio Nieto, el presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, y la alcaldesa Margarita del Cid firmaron un protocolo por el cual el Consistorio cedería el terreno, y la Junta y la Diputación financiarían al 50% las obras de construcción, presupuestadas en unos 14 millones de euros.

La fórmula para hacerlo posible implica que la Diputación de Málaga construirá el edificio, cuyo proyecto ya está redactado, y se lo alquilará durante 30 años a la Junta, a cambio de un alquiler que compense el dinero invertido.

El Palacio de Justicia se construirá en los mismos terrenos de El Pinillo que el Consistorio cedió a la Junta en 2005 para tal fin. Sin embargo, los sucesivos gobiernos autonómicos no movieron un ladrillo. Ahora, el Consistorio quiere recuperar la propiedad de suelo para cederlos de nuevo a la Junta.

Una vez registrada la titularidad municipal del suelo, el Consistorio lo cederá a la Administración regional y se firmará el convenio definitivo para comenzar las obras, que la Junta quiere sacar a concurso antes de final de año, y que darán servicio a los cerca de 150.000 habitantes empadronados entre los municipios de Torremolinos y Benalmádena.

Otras partidas

Los presupuestos de la Junta en Torremolinos van más allá de estas tres importantes inversiones e incluyen partidas en materia educativa, como el avance en el IES La Colina con 700.000 euros para la redacción del proyecto.

La Junta de Andalucía también destinará más de 4,1 millones de euros a la rehabilitación de más de 200 viviendas de Torremolinos dentro del Plan Eco Vivienda que impulsa la Consejería de Fomento.

Y seguirá avanzando con 2,5 millones de euros, en las actuaciones con cargo a los Planes de Sostenibilidad Turística en Destino para el proyecto ‘Torremolinos Paraíso Inteligente’, que incluyen la reforma de la plaza de La Nogalera que se espera culminar a principios de año.