Sucesos
Rescatan del mar a un hombre en un colchón hinchable en la costa de Estepona
Salvamento Marítimo precisa que no se trata de un inmigrante y que tras recogerle, en buen estado, ha sido trasladado a tierra
EFE
Un hombre ha sido rescatado del mar este lunes cuando se encontraba en un colchón hinchable a unos 37 kilómetros al sureste de la costa de Estepona (Málaga), según ha informado a EFE Salvamento Marítimo, que lo ha recogido y ha precisado que no se trata de un migrante.
Desde el buque Epic Shikoku han avistado a esta persona en el colchón y han alertado a las 12.43 horas al Centro de Coordinación de Salvamento de Tarifa (Cádiz), que ha movilizado a la tripulación de la embarcación de Salvamento Salvamar Gadir, que ha recogido al hombre, que estaba en buen estado, y lo ha trasladado hasta Estepona.
Desde Salvamento han recordado que "la mar no es una balsa", han recomendado tenerle "respeto" y "cuidado y mucha atención" y han precisado que el rescatado no procedía de una patera y que se habría ayudado de un remo o similar en su navegación.
