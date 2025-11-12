Alimentación
Aldi abrirá su tercera tienda en Torremolinos el 26 de noviembre
Contará con una plantilla de 14 trabajadores, de los cuales 8 son vecinos de Torremolinos
La cadena de supermercados Aldi continúa su expansión en la provincia de Málaga con la apertura de su tercera tienda en Torremolinos a finales de este mes de noviembre, tras la apertura de la tienda de la avenida Carlota Alessandri en diciembre de 2022.
El nuevo supermercado de Aldi abrirá sus puertas el próximo 26 de noviembre en la avenida Manuel Fraga Iribarne, 12, en la zona comercial del proyecto Oceanika, que construye un inmueble para nómadas digitales en los antiguos terrenos del hotel Los Álamos.
La nueva tienda contará con una superficie comercial de 1.200 m² y 105 plazas de aparcamiento para facilitar el acceso de los clientes.
Servicios
La nueva tienda de Aldi en Torremolinos abrirá de lunes a sábado, en horario de 09.00 a 21.30 horas y contará con un equipo de 14 trabajadores, de los cuales 8 son vecinos del municipio.
Con esta apertura, Aldi acercará a los residentes de Torremolinos una amplia selección de productos de marca propia y de origen nacional, al mejor precio.
De hecho, 9 de cada 10 artículos pertenecen a su marca propia y 8 de cada 10 proceden de proveedores nacionales, lo que permite mantener precios al alcance de todos durante todo el año sin renunciar a la calidad.
Ofertas
Con motivo de la inauguración de la nueva tienda, los vecinos de Torremolinos podrán disfrutar de ofertas y promociones especiales en una selección de productos durante las primeras semanas, que incluirán referencias locales y regionales.
Con esta apertura, Aldi amplía su presencia en Torremolinos, donde ya tiene dos supermercados situados en la calle de la Cruz, 73 y en la Avenida Carlota Alessandri, 200.
Crecimiento
La apertura del nuevo supermercado en Torremolinos forma parte del plan de expansión de Aldi en la provincia de Málaga, donde el año pasado abrió tres nuevas tiendas en Nerja, Marbella y Torre del Mar.
Este mismo año, la cadena alemana ya ha abierto una nueva tienda en Vélez-Málaga, la tercera en el municipio, afianzando su crecimiento en la provincia de Málaga, donde ya cuenta con más de 30 tiendas y supera ya los 400 empleados.
Expansión
Aldi también ha reforzado su presencia en Andalucía, donde este mismo año ha abierto tiendas en Mojácar (Almería) y Dos Hermanas – Entre Núcleos (Sevilla).
Actualmente, Aldi cuenta con más de 480 supermercados en España y sigue siendo una de las cadenas que más crece en el país, con más de 7,7 millones de clientes y más de medio millón de nuevos compradores en el último año.
