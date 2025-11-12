Torremolinos aprueba los presupuestos para 2026 que ascienden a 120 millones de euros

El Ayuntamiento de Torremolinos reunido en pleno extraordinario este miércoles ha aprobado de manera inicial, los presupuestos para 2026, con los votos a favor del PP y la negativa del PSOE, VOX e IU.

Las cuentas para el año que viene ascienden a 120.594.465,89 euros, lo que supone un incremento del 2,27% respecto a las de 2025 y se convierten en las mayores de la historia del municipio.

El concejal de Hacienda, Miguel Quesada (PP), ha defendido las cuentas para el próximo año como una herramienta eficaz para la estabilidad, el crecimiento y la credibilidad de la gestión municipal.

Quesada ha defendido la gestión del equipo de gobierno de Margarita del Cid (PP), que ha amortizado deuda por casi un millón de euros, bajando de 80 millones en 2021 a 50 millones en 2026. Y ha añadido que el periodo medio de pago se sitúa en 15 días, "lo que significa confianza y seguridad para nuestras empresas locales que saben que, cuando trabajan con este ayuntamiento, cobran a tiempo, sin retrasos y sin incertidumbre".

La Casa de María Barrabino se convertirá en el epicentro social y cultural de Torremolinos. / L.O.

Proyectos

Los presupuestos de Torremolinos para 2026 permitirán la culminación de dos grandes proyectos: la reurbanización de la plaza de La Nogalera (antigua plaza Jesús Santos Rein) y la rehabilitación de la Casa de María Barrabino y su reapertura como centro cultural, turístico y ciudadano.

Las cuenta de 2026 incluyen la puesta en marcha y el desarrollo de otros proyectos como la reurbanización del Cenador del Inglés, la remodelación de las calles Niña de Oro, Europa, Salvador Allende y Los Nidos.

Asimismo, contempla partidas para la segunda fase de rehabilitación del Camino del Agua, la reordenación de Cerro Largo, un plan de inundabilidad o los murales en la calle Río Trueba, además de un nuevo espacio infantil en el Parque de la Batería.

Por áreas

Entre las novedades por áreas, los presupuestos de 2026 incluyen una línea de crédito dentro del área de Urbanismo para la remodelación de las fachadas de los edificios, con el fin de mejorar la imagen y la seguridad de la ciudad.

En el área de Deportes contemplan la rehabilitación del pabellón de deportes del antiguo centro de menores San Francisco de Asís, que incluirá una pista de parqué para patinadores; el skate plaza en la rotonda del Turista; y la creación de un Pump Track.

La partida de Educación también se incrementa un 17,98% para mantener las instalaciones educativas, algunas de las cuales tienen que enfrentarse a las inspecciones técnicas de edificios al superar los 50 años de antigüedad y necesitan reformas.

Medio Ambiente y seguridad

El área de Medio Ambiente también incrementará su partida presupuestaria más de un 132%, para la adecuación del punto limpio provisional, igual que la de Parques y Jardines, que tendrá una subida de casi un 100%, para mantenimiento y conservación.

La partida en Seguridad también crece para incrementar los recursos materiales y humanos, "con el objetivo de crear hasta 24 nuevas plazas hasta 2027", según Quesada. La partida permitirá también la ampliación del servicio de auxiliares de playa "garantizando así la seguridad y el apoyo a la Policía Local".

Entre las novedades, los presupuestos contemplan por primera vez una partida para el área de Accesibilidad, para "proyectos centrados en la inclusión y la eliminación de barreras”, y los Servicios Sociales tendrán una partida de más de siete millones de euros.

Otras actuaciones

Los presupuestos se reforzarán con los nueve millones de euros de fondos europeos que se han conseguido para el Plan de Actuación Integrad, que permitirán abordar proyectos como la creación del parque inclusivo en La Leala, la Aldea de las Capacidades; o la remodelación de las calles Santa Rosa y Buenos Aires para continuar regenerando El Calvario.

A todo ello se suma los cerca de 7,5 millones de euros que se obtendrán por los suelos en los que se van a impulsar las 149 VPO y que se reinvertirán en el municipio para la segunda fase de La Cañada de Los Cardos, la creación de una nueva nave para los Servicios Públicos de Torremolinos y para reformar el centro de salud de San Miguel.