A prisión por la muerte de un hombre al que agredió en un bar de Fuengirola

Un joven de 25 años ha sido detenido como presunto autor de la muerte de un hombre al que agredió en un bar de Fuengirola tras un desencuentro previo entre la novia del agresor y el grupo de la víctima. Aunque fue trasladado con vida al hospital, el hombre falleció en la UCI como consecuencia de una fractura craneal.

Los hechos ocurrieron a finales del mes de septiembre en las inmediaciones del Paseo Marítimo Rey de España, donde un varón de 63 años fue hallado inconsciente en el suelo y con una herida sangrante en la cabeza, motivo por el que fue ingresado en la UCI, donde finalmente falleció. Los agentes del grupo adscrito a la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de Fuengirola asumieron el caso y las pesquisas fueron apuntando a que la víctima, en el momento de los hechos, se encontraba con su pareja y unos amigos y que durante la reunión se produjo una discusión con dos chicas que terminaron lanzando una bebida al grupo.

Llamada al agresor

La versión policial añade que una de las implicadas llamó por teléfono a su pareja y esta se personó en el local en compañía de otros tres amigos. Este encuentro derivó en una nueva discusión con el ahora fallecido, que recibió un golpe en el rostro que le hizo caer de espaldas y golpearse contra el suelo la cabeza. "La víctima quedó tumbada inconsciente sobre un reguero de sangre, huyendo sus agresores apresuradamente del lugar", ha informado este miércoles la Comisaría Provincial de Málaga.

Las imágenes de distintas cámaras de seguridad, la toma de huellas dactilares en la zona de la terraza donde estaban sentadas inicialmente las jóvenes y otras técnicas policiales, los agentes lograron identificar a las chicas y a los tres varones que se presentaron en el lugar. Finalmente, el presunto agresor fue localizado y detenido como presunto autor de un delito de homicidio, ingresando en prisión por orden del Juzgado de Instrucción número 1 de Fuengirola.