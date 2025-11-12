Así será la X Media Maratón Holiday World en Benalmádena

Un año más, el complejo Holiday World Resort organiza una media maratón por las calles de Benalmádena a beneficio, como siempre, de Proyecto Hombre.

La edición de este año, que se presenta especial por su décimo aniversario, se celebrará el domingo 23 de noviembre y reunirá a 2.000 corredores en una jornada deportiva y solidaria a beneficio de la Fundación C.E.S.M.A.-Proyecto Hombre Málaga, que conmemora su 40º aniversario.

La prueba ofrecerá tres recorridos de 5, 10 y 21 kilómetros para adaptarse a todo tipo de corredores, con salida y meta en la mítica rotonda de los Elefantes, uno de los símbolos de Holiday World.

La carrera de Holiday World tiene tres recorridos de 5 10 y 21 kilómetros, para todo tipo de corredores. / Holiday World.

Inscripciones

El precio de las inscripciones se adapta a cada tipo de recorrido de manera que será de 18 € para adultos y 7 € para niños que se inscriban en la prueba de 5 km; 20 € adultos y 10 € para niños en la prueba de 10 km; y 30 € para los corredores de la media maratón de 21 km.

La inscripción incluye dorsal y chip, seguro, camiseta oficial, mochila, bolsa para los corredores de los 21 Km, avituallamiento en carrera y en meta; y fiesta post carrera y paella en Holiday World Beach Club.

Los dorsales se pueden recoger en el hotel Holiday World Polynesia, los días 21 de noviembre, de 17:00 a 20:00h. y el 22 de noviembre, de 10:30 a 13:30 y de 17:00 a 20:00 horas.

La directora de Holiday World Resort, Mari Francis Peñarroya, ha recordado que los beneficios irán destinados a Proyecto Hombre. / L.O.

Décimo aniversario

Para la directora general de Holiday World Resort, Mari Francis Peñarroya: "Es una satisfacción cumplir diez años promoviendo el deporte y el estilo de vida saludable, al mismo tiempo que apoyamos una causa tan importante para nuestra comunidad".

Como novedad, este año se otorgarán premios en metálico a los tres primeros clasificados de la media maratón, gracias a la colaboración de Fundación La Caixa, además de contar con el patrocinio de Turismo y Planificación Costa del Sol, La Alzambra de La Viñuela y Trops.

Fiesta Solidaria

Tras la carrera, los participantes disfrutarán de una gran fiesta en el Holiday World Beach Club, con música en directo, entrega de premios, actividades infantiles y paella popular. La entrada estará abierta también al público general mediante un ticket solidario, cuya recaudación se destinará íntegramente a Proyecto Hombre Málaga.

La pasada edición reunió a más de 1.800 participantes, recaudando más de 67.000 € destinados a Proyecto Hombre Málaga y 1 € por dorsal a Cáritas para los afectados por la DANA en 2024.