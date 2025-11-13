Sucesos
Conmoción en Torremolnos por un incendio en la planta 15 de una de las tres torres del centro
El fuego, que ya ha sido extinguido, ha afectado a una vivienda en su totalidad y no se han registrado daños personales ni personas atrapadas
Una dotación del Consorcio Provincial de Bomberos (CPB) de la Diputación de Málaga en la ciudad de Torremolinos ha intervenido este jueves por un incendio en una vivienda en la planta 15 de una de las tres torres, reconocidos edificios ubicados en la céntrica avenida de Los Manantiales. Un siniestro que, por sus características, ha provocado gran conmoción entre los vecinos de la zona.
Según la información difundida por el propio CPB, a la llegada de los bomberos ya habían sido evacuados los ocupantes de las viviendas colindantes a la vivienda afectada y de plantas superiores. Tampoco había personas atrapadas, por lo que se procedió a la extinción y posterior ventilación.
La vivienda donde se originó el incendio se ha visto afectada prácticamente en su totalidad, por llamas y humo. En el lugar de los hechos, además de los bomberos del Consorcio de la Diputación, también han estado presentes efectivos de Policía Local y Policía Nacional.
