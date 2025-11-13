Luz verde a las cuentas de 2026 en Estepona con 132 millones

El Ayuntamiento de Estepona ha aprobado de manera definitiva los presupuestos de 2026, que alcanza los 132 millones de euros. Las cuentas municipales registran un máximo histórico de inversiones, con 27 millones de euros

El alcalde de Estepona, José María García Urbano (PP), ha destacado que es la primera vez que no hay que presupuestar ningún pago por los más de 300 millones de euros de deuda heredada de anteriores gobiernos.

Los presupuestos incluyen 6,6 millones de euros para la reducción del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y 10 millones a programas y ayudas a ciudadanos en situación de vulnerabilidad. Entre otras medidas, se eleva la ayuda a la dependencia con casi 5 millones de euros, para atender una cifra récord de más de 800 usuarios.

Asimismo, contempla 27 millones de euros en inversiones, como la continuación del gran bulevar peatonal junto al Mediterráneo para fusionarlo con el centro urbano; terminar el parking con tarifa un euro junto a la iglesia del Carmen; culminar la senda litoral; crear una senda fluvial en el río Guadalmina o nuevos equipamientos deportivos, como un velódromo y campos de fútbol y rugby en la zona norte de la ciudad.

En cuanto a seguridad, las cuentas de 2026 incluyen la reforma integral de la Jefatura de la Policía Local y del gimnasio; más vehículos para policías y miembros de Protección Civil, y la instalación de cámaras de seguridad.

Por otro lado, el Ayuntamiento de Estepona aprobó ayer en el pleno la modificación de un plan parcial para el desarrollo urbanístico de una parcela de 655.250 metros cuadrados en la zona de arroyo Judío, donde se podrán levantar 683 viviendas de renta libre, que deberán ir acompañadas de otras 518 Viviendas de Protección Oficial (VPO).