El sistema VioGén protege actualmente a 102 mujeres en Torremolinos

Un total de 102 mujeres tienen actualmente orden de protección activa en el municipio de Torremolinos (una cifra similar al año pasado) gracias al Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género, VioGén, que se puso en marcha en el municipio en enero de 2024.

De todas ellas, una mujer está clasificada en riesgo alto de sufrir un episodio de violencia de género y otras cinco mujeres están clasificadas en nivel de riesgo medio.

Así se ha puesto de manifiesto en la Mesa de Trabajo de Coordinación Municipal Interinstitucional contra la Violencia de Género celebrada en el Ayuntamiento de Torremolinos, que se reúne de forma semestral, y cuya anterior sesión tuvo lugar en el mes de mayo.

Una reunión presidida por la alcaldesa de Torremolinos, Margarita del Cid (PP), y en la que han participado, entre otros, mandos policiales como el subinspector UFAM Jefe de Investigación de la Policía Nacional Torremolinos-Benalmádena, José Hijano; institucionales, como la responsable de la Unidad de Violencia de Género de la Subdelegación del Gobierno en Málaga, Amaya Martínez; y judiciales, como la magistrada titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Málaga, Carmen Gutiérrez.

Pancarta contra la violencia de género en el Ayuntamiento de Torremolinos. / L. O.

Eficacia

La alcaldesa, Margarita del Cid, ha reiterado el compromiso del Consistorio contra la lacra social de la violencia de género. Y la responsable de la Unidad Viogén de la Subdelegación del Gobierno, Amaya Martínez, ha destacado que "esta mesa funciona" y ha valorado la campaña impulsada por el Consistorio bajo el lema 'Rompe el silencio', con motivo del 25N "porque es importante trabajar con el entorno de la víctima”.

Recuerda que puedes llamar las 24 horas, de manera confidencial y anónima, al número de teléfono 016 para denunciar un caso de malos tratos. La llamada no se reflejará en tu factura pero no olvides borrarla del historial de tu teléfono para mayor seguridad.

La responsable de programas del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), Remedios Cueto, ha llamado la atención sobre la importancia de luchar contra la violencia de género en la juventud, especialmente en el ámbito digital. En este sentido, la Junta de Andalucía va a lanzar este mes una campaña bajo el lema #RedFlagChallenge para concienciar a la juventud sobre las dinámicas de pareja, especialmente en el ámbito digital, y fomentar una reflexión sobre la construcción de relaciones sanas".

Por su parte, magistrada titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Málaga, Carmen Gutiérrez, ha señalado la importancia de la educación y la coordinación entre los distintos agentes implicados en esta lucha.

Asistencia

A lo largo de este año, el Grupo de Atención y Protección a las Víctimas de Violencia de Género de Torremolinos ha realizado también 21 acompañamientos de mujeres a juicio.

Asimismo, en lo que llevamos de año, el Centro de Información a la Mujer de Torremolinos ha realizado 236 atenciones para informar a mujeres de todo tipo de servicios (como trámites de divorcio, asistencia psicológica...), con 90 casos nuevos.

Igualmente, el Departamento Jurídico ha realizado 135 atenciones, con 39 casos nuevos, y ha realizado las derivaciones oportunas a servicios especializados con los que el Instituto Andaluz de la Mujer tiene suscrito convenio.

Y el Departamento Psicológico ha realizado 112 atenciones, con 44 casos nuevos.

Violencia de género

Hasta el 4 de noviembre, el Centro de Información a la Mujer de Torremolinos ha atendido a 76 mujeres víctimas de episodios de violencia de género.

Además, actualmente hay en Torremolinos un total de 16 mujeres atendidas y protegidas bajo el Sistema de Atención y Protección a Víctimas de Violencia de Género ATENPRO, cinco de ellas dadas de alta en este año.

Se trata de un servicio telefónico de atención y protección para mujeres víctimas de violencia en España, que ofrece un dispositivo móvil para contactar con un centro de atención profesional las 24 horas del día.

El Ayuntamiento de Torremolinos trabaja en la creación de una Escuela de Mujeres, para crear un espacio mensual de encuentro entre mujeres del municipio, donde tratar desde el cuidado emocional, la salud y el bienestar o la conciliación, hasta los distintos ciclos vitales de las mujeres.