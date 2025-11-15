Mijas sigue impulsando la renovación integral de sus gimnasios

El Ayuntamiento de Mijas ha dado un paso más en el proceso de renovación integral de los gimnasios municipales con la instalación y puesta en servicio de la maquinaria en el de la ciudad deportiva de Las Lagunas, con casi 600 personas inscritas.

Desde ya los usuarios pueden disfrutar de una instalación de máxima calidad y completamente cambiada. La semana próxima se culmina la renovación en el gimnasio de La Cala, con lo que todos los gimnasios públicos del municipio quedarán totalmente actualizados tras una inversión municipal de 730.000 euros.

La alcaldesa, Ana Mata, visitó el viernes el gimnasio de Las Lagunas junto con la concejala de Deportes, Mari Francis Alarcón, y valoró la apuesta del equipo de gobierno por el deporte en Mijas. Así, recordó que había máquinas con más de 25 años de antigüedad en las dependencias municipales que ya no daban un servicio aceptable.

La renovación integral empezó el pasado 27 de octubre en Mijas Pueblo y culminará en los primeros días de la próxima semana en La Cala, es decir, en un plazo de poco más de tres semanas. La regidora recordó que hay más de 2.000 usuarios en los gimnasios municipales.

En total se están instalando más de 1.000 máquinas y útiles de entrenamiento que van desde cintas de correr, elípticas, remo cardiovascular, bíceps y tríceps o sentadillas, a mancuernas, discos olímpicos o bumpers; pasando por bancos de hiperextensiones o de elevación para gemelos, entre muchos otros conceptos.