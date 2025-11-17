La Niña de Benalmádena pasará por el taller para someterse a un proceso de restauración

Desde hace unos años, la escultura de La Niña de Benalmádena, uno de los símbolos del municipio, ya no se veía tan niña. El paso del tiempo y su exposición a la intemperie la habían envejecido sobremanera por lo que el Ayuntamiento de Benalmádena ha decidido someterla a un proceso de restauración para devolverle la juventud que le dieron en su día las manos del escultor malagueño Jaime Pimentel.

La obra se encuentra en un estado lamentable tras años de exposición al aire libre. Su deterioro es francamente visible debido a las incrustaciones calcáreas y manchas de restos orgánicos por lo que será sometida a un proceso de restauración con el visto bueno del autor.

La empresa antequerana Chapitel será la encargada de restaurar la obra. Se trata de una firma con una trayectoria reconocida en el campo de la restauración, que cuenta en su haber con trabajos como la restauración de la estatua del Marqués de Larios o la fuente de Las Tres Gracias, de Málaga capital.

La Niña de Benalmádena se someterá a un proceso de restauración. / L.O.

Fases

La escultura se retirará de la plaza de España de Benalmádena Pueblo, donde ha estado expuesta durante años, para someterse en una primera fase a un estudio organoléptico y de documentación para conocer exactamente el estado de la obra.

En una segunda fase, se acometerá una tarea de limpieza química superficial y mecánica para eliminar las incrustaciones calcáreas y las manchas de restos orgánicos.

Ya en una tercera y ultima fase, se le aplicará a la escultura una capa de protección contra los agentes medioambientales a base de cera y pigmento para protegerla del paso del tiempo.

La Niña de Benalmádena se retirará de la plaza para limpiarla y restaurarla. / L.O.

Actuaciones

La intervención se realizará en un principio hasta mediados del mes de diciembre. Los trabajos serán supervisados por un técnico especializado en conservación y restauración de Bienes Culturales.

Durante el proceso, se tomarán fotografías para documentar el estado inicial y el resultado final. Y se elaborará una memoria sobre el proyecto de limpieza y restauración con recomendaciones sobre los tratamientos que deben aplicarse en el futuro para su conservación.

Icónica

La Niña de Benalmádena es una de las obras más destacadas del escultor malagueño Jaime Pimentel. Nacido en el número 33 de la calle Carretería del centro de Málaga, Pimentel es autor de esculturas públicas tan conocidas como El Cenachero, El Biznaguero, las gaviotas del recinto musical Eduardo Ocón o el Burrito del Parque de Málaga.

Pero su obra no forma parte sólo de la capital malagueña sino de la identidad de varias localidades de la provincia como Almayate, Macharaviaya, Rincón de la Victoria, Torre del Mar, Totalán y Vélez-Málaga, donde tiene obras públicas, algunas de ellas convertidas también en símbolos de estas poblaciones, igual que la Niña de Benalmádena.

Una prolífica actividad que le valió el escudo de oro de Vélez-Málaga en 2007 y el nombramiento de Hijo Adoptivo de Rincón de la Victoria, en 2010. Reconocimientos a los que se ha sumado este año el Ayuntamiento de Málaga, que el pasado 11 de julio le entregó el título de Hijo Predilecto y la Medalla de la ciudad de Málaga.