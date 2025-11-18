Luz Casal encenderá la Navidad en Torremolinos el sábado 6 de diciembre

La cantante Luz Casal encenderá el alumbrado navideño en Torremolinos el sábado 6 de diciembre. La artista gallega será la Estrella de la Navidad este 2025 para la que el Ayuntamiento de la ciudad ha programado más de sesenta actividades para todos los públicos.

"La Navidad no la hace el Ayuntamiento, la hacemos entre todos, una Navidad amplia, diversa, con una programación con más de 60 actividades por todo el municipio, pero lo más importante no es la cantidad sino el espíritu".

Así lo ha manifestado el concejal de Eventos, José Manuel Ruiz (PP), que ha presentado la programación navideña junto a representantes de asociaciones y colectivos de Torremolinos.

El concejal de Eventos, José Manuel Ruiz, ha presentado la programación navideña de Torremolinos. / L.O.

Iluminación

El municipio ha renovado la iluminación navideña, que contará con más de 1,3 millones de puntos led, de mayor eficiencia energética, mayor vida útil, ahorro económico y un menor impacto ambiental.

La decoración incluye arcos, ornamentación, letreros, figuras y motivos navideños en el barrio de La Carihuela, El Bajondillo, El Pinillo, Cantarranas, Montemar Alto, Parque Torremolinos, Cortijo de Cea, Los Álamos, Centro, El Calvario, Los Palacios, Playamar y diversas urbanizaciones y glorietas.

Entre todos los adornos destacan las figuras en 3D en las plazas Vicente Aleixandre y Blas Infante, el bulevar Marifé de Triana o la avenida Isabel Manoja; las figuras de almendros de unos 4 metros en el pasaje Pizarro, la plaza de La Nogalera, la plaza Costa del Sol o la plaza Chiriva; los árboles artísticos como el de 20 metros de alto en plaza Costa del Sol o los de 6 metros en las plazas Andalucía o Pablo Ruiz Picasso.

Torremolinos ha programado más de 60 actividades para esta Navidad. / L.O.

Programación

El pasacalle inaugural partirá desde la plaza San Miguel, el 6 de diciembre, a las 19:00 horas. Llegará a la plaza Costa del Sol donde actuará el alumnado del Centro de Danza Torremolinos Carmen Crespo. Y a las 20:00 horas, Luz Casal inaugurará el alumbrado artístico de la ciudad, tras lo cual dará comienzo su actuación.

Una vez finalice, será el turno de la zambombá flamenca Familia Ballesteros en la avenida Palma de Mallorca, donde se instalará el Mercadillo Navideño que permanecerá hasta el 2 de enero.

Unos días antes, el 27 de noviembre se inaugurará el árbol de Navidad de croché, realizado por la Asociación de Crocheteras de Torremolinos. Será a las seis de la tarde, en la plaza Blas Infante. El acto contará con la participación de la Banda de Música con alumnado vocal de Lenguaje Musical de la EMM y el Coro LGTBIQ+.

Este año como novedad el Belén Municipal se ha instalado en el Centro de Desarrollo Comunitario Isabel Manoja. Se inaugurará el 4 de diciembre a las 18:30 horas y actuarán el Coro San Miguel, el Coro de la Hermandad del Rocío y la Pastoral del Calvario.

Espectáculos

La compañía Black Sheep Producciones representará el musical ‘Aladín’ el 7 de diciembre a las 12:00 horas en el Auditorio Municipal Príncipe de Asturias. El acceso es gratuito mediante inscripción previa en la APP Torremolinos Despega y los pases se podrán retirar en la delegación de Cultura.

El 13 de diciembre la Asociación Komando Amimoto vuelve a organizar, un año más, el Toy Run Solidario, una ruta motera solidaria por el municipio para recoger juguetes para los más necesitados. La concentración está prevista a las 11:00 horas en la plaza Blas Infante y partirá una hora más tardes desde la plaza Federico García Lorca.

Este mismo día, a las 20:00 horas y también en la plaza Federico García Lorca, se ha programado el espectáculo ‘Navidades flamencas’ con Arcángel.

La Gala de Navidad se celebrará el 14 de diciembre en el Auditorio Municipal Príncipe de Asturias a partir de las 12:00 horas y estará a cargo de la Orquesta Sinfónica de Málaga. Dirigida por José Luis López Antón, interpretará bandas sonoras de cine y series de televisión. El acceso será gratuito mediante inscripción previa en la APP Torremolinos Despega. La retirada de invitaciones se podrá realizar en la delegación de Cultura.

Las agrupaciones instrumentales y vocales de la Escuela Municipal de Música ofrecerán dos conciertos navideños, uno en la Casa de la Cultura, el 16 de diciembre a las 19:00 horas, y otro en el Centro de Desarrollo Comunitario Isabel Manoja, el 18 de diciembre, a las 19:00 horas.

Torremolinos volverá a contar un año más con el Parque de la Navidad que estará instalado en los jardines del Centro Cultural Pablo Ruiz Picasso del 19 de diciembre y hasta el 4 de enero. La inauguración oficial tendrá lugar el día 19 a las 17:00 horas. Los más pequeños podrán disfrutar de atracciones infantiles, talleres y espectáculos teatrales. Y en este mismo espacio se instalará la Aldea de Papá Noel donde los niños y niñas podrán acudir a entregar sus cartas.

El bulevar Marifé de Triana acoge la zambombá ‘Callejón Canta a la Navidad’, el 19 diciembre a las 19:00 horas, y el Centro de Danza Torremolinos ‘Carmen Crespo’ ofrecerá un FlashMob Navideño el 22 de diciembre a las 11:30 horas. Asimismo, el Grupo Mediterráneo ofrecerá una zambombá en la plaza de San Miguel el 27 de diciembre a las 20:00 horas.

La Ruta del Roscón de Reyes dará comienzo el 20 de diciembre y finalizará el 5 de enero.

Torremolinos despedirá el año con la ‘Tardevieja’, un evento para todos los públicos que se celebrará en la plaza Costa del Sol a partir de las 14:00 horas y que contará con los grupos Pop FM y Capitán Vinilo.

Reyes Magos

El Ayuntamiento de Torremolinos celebrará la recepción a los Reyes Magos de Oriente el día 4 de enero en el centro Cultural Pablo Ruiz Picasso.

La tradicional Cabalgata de los Reyes Magos tendrá lugar el 5 de enero. La comitiva partirá a las 17 horas de la plaza Blas Infante y recorrerá las calles Rafael Quintana Rosado, Europa, avenida Isabel Manoja, avenida de los Manantiales, plaza Costa del Sol, avenida Palma de Mallorca, Joan Miró, calle Doctor Jiménez Encina, García de la Serna, Rafael Quintana Rosado y plaza Blas Infante.

Antes de iniciar la Cabalgata, de 16:00 a 17:00 horas, Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente realizarán una recepción privada con los niños y jóvenes con diversidad funcional en el Ayuntamiento. Las inscripciones se pueden realizar en la App Torremolinos Despega/Participación Ciudadana.

Mayores

Los mayores también tendrán su espacio estas navidades con excursiones a Rute (5 de diciembre), al Museo de Belenes de Mollina (12 de diciembre), y a Jerez (18 de diciembre), para disfrutar de las zambombás. Las inscripciones pueden realizarse en los centros de participación activa de El Pozuelo, Playamar y en el Centro Municipal de Convivencia Torremolinos Centro. Las plazas son limitadas.

Además, el centro de participación activa de Playamar acogerá la representación teatral ‘Una noche de diciembre’. Será el 19 de diciembre a las 18:00h. El acceso es libre y gratuito hasta completar aforo.

Jóvenes

El Ayuntamiento de Torremolinos ha organizado talleres para jóvenes de 14 a 30 años estas navidades. Todos ellos son con inscripción gratuita en la App Torremolinos Despega.

Entre ellos, se celebrará el taller ‘Gastronomía joven. Dulces de Navidad’ (22 diciembre), escape room ‘El Grinch’ (22 diciembre), un taller de muñecos de Navidad de fieltro (23 diciembre), una jornada de Juegos de Mesa con Lex Ludi (29 diciembre), un taller de chocolate titulado ‘Chocomanía’ (29 diciembre) y uno de doblaje de cine ‘Películas Navideñas’ (30 diciembre).

Parroquias, hermandades y cofradías

Las parroquias, hermandades y cofradías de Torremolinos celebrarán multitud de actividades esta Navidad en Torremolinos.

Cáritas Parroquial organiza un Mercadillo Navideño en la parroquia Cristo Resucitado. La Cofradía de los Dolores, la Hermandad de Marineros Virgen del Carmen de la Carihuela, la Hermandad del Rocío de Torremolinos, la Hermandad de San Miguel Arcángel, el Grupo Parroquial San Juan Bautista de Montemar y la Cofradía del Calvario, tendrán diversas actividades como zambombás, actuaciones navideñas, recepción de Reyes Magos o chocolatada, entre otras.

Las parroquias de Torremolinos volverán a unirse a la Navidad con ‘Los sembradores de estrellas’ y en la organización del Belén Viviente, y sus sedes canónicas también se llenarán de espíritu navideño en estas fechas con conciertos parroquiales a cargo de coros, corales y pastorales, entre otras agrupaciones.

Además, los más pequeños tendrán varios días para disfrutar de unos talleres navideños de creación de postales en la Parroquia Cristo Resucitado.

La Asociación Española Contra el Cáncer ha organizado para el 20 de diciembre una zambombá cuyos beneficios irán destinados a la ayuda de personas con esta enfermedad.

Deportes

Durante el mes de diciembre y la primera semana de enero se celebrarán distintas competiciones y actividades lúdicas y sociales con la participación de escuelas deportivas y alumnado de las clases que ofrece la Delegación de Deportes.

Entre ellas destacan el XXXVII Cross de Torremolinos, el XXXIV Trofeo de Navidad de Judo Memorial José Campos, el III Día del Patín Navideño, el XXV Triatlón Indoor Ciudad de Torremolinos. Además, se celebrarán desayunos y meriendas entre los usuarios de las escuelas deportivas, un pasacalles navideño de los mayores inscritos en actividades deportivas, el IV Torneo de Navidad de Esgrima y el Torneo 3x3 Baloncesto de Navidad, entre otras.

El último día del año tendrá lugar la IX Carrera Solidaria San Silvestre, que partirá a las 10 horas de la plaza Federico García Lorca.