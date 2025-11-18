Torremolinos acoge durante 12 días las III Jornadas de la Discapacidad

El Ayuntamiento de Torremolinos y el Centro Especial de Empleo Los Pinares han organizado las III Jornadas de la Discapacidad de Torremolinos que tendrán lugar del 22 de noviembre al 3 de diciembre.

«La discapacidad no define a nadie. Lo que nos define es la fuerza con la que afrontamos la vida y la mirada con la que reconocemos al otro como igual. Hablar de discapacidad no es hablar de límites, sino de oportunidades. De personas que cada día enseñan al mundo que el verdadero talento no siempre se mide en destrezas, sino en valentía, constancia, esfuerzo e ilusión», declaró la concejala de Bienestar Social, Gloria Manoja, durante la presentación de las jornadas.

Congreso de Autismo

Dentro del amplio programa de actividades, destaca la celebración el sábado 29 de noviembre del III Congreso Nacional de Autismo Ciudad de Torremolinos, organizado por la Fundación Autismo Sur y la Cátedra de Autismo de la Universidad de Málaga, y que tendrá un enfoque divulgativo y práctico.

Será en el Palacio de Congresos de Torremolinos, de 09.00 a 14.00 horas y contará con la participación de Pau Brunet, un niño de 12 años que se ha convertido en un auténtico fenómeno social en las redes, donde visibiliza su autismo desde un punto de vista personal y juvenil.

También participará en el mismo el equipo de Orientación Autismo Sur, proyecto educativo creado por los docentes Ginés Ciudad-Real y María José de Luis, que promueve con recursos gratuitos una educación inclusiva, creativa y accesible.

La inscripción está ya abierta a través de la plataforma Entradium donde se puede adquirir el pase suelto o un paquete que incluye dos actividades más dentro del programa Conocimiento y buenas prácticas en autismo que conforma este congreso, junto con dos jornadas más que tendrán lugar en Málaga.

Entre otras actividades, las III Jornadas de la Discapacidad de Torremolinos incluyen del 22 al 23 de noviembre la celebración del II Torneo de pádel solidario organizado por Afesol Salud Mental, que contará con un apartado especial para que puedan tomar parte en el mismo las personas con diversidad.

El 24 de noviembre a las 11.00 horas se colocará la primera piedra del nuevo Centro de Recursos de Aspromanis.

El 25 de noviembre en el Centro de Desarrollo Comunitario Isabel Manoja a las 17.00 horas se inaugurará la exposición Accesibilidad de Maida y a las 18.00 se proyectará el documental ‘Más allá del autismo’ de Essential Films Production.

El 26 de noviembre a las 12.00 horas, en el Centro de Desarrollo Comunitario, se grabará el podcast de deporte inclusivo ‘¡Más que campeones!’.

El 27 de noviembre a las 11.00, en la plaza de España, se podrá disfrutar de una actuación a cargo de Down Málaga, con la participación del Circo Berlín, y un encuentro de colegios e institutos de Torremolinos.

El 28 de noviembre en el Centro de Desarrollo Comunitario Isabel Manoja, a las 10.00 horas, se celebrará un cinefórum inclusivo con la proyección de los cortometrajes ‘Surf a través de los sentidos’ y ‘Diario de un viaje. La historia de Guille’.

El 1 de diciembre se representará la obra de teatro ‘Agenda de papá’ en el Centro de Desarrollo Comunitario Isabel Manoja. Alas 12.00 horas para centros escolares, y a las 19 horas para el público general.

El 3 de diciembre, Día Internacional de las Personas con Discapacidad, a las 10.00 horas se leerá un manifiesto por la inclusión en el Vivero Municipal Los Pinares. Y habrá un mercadillo de las asociaciones, chocolatada popular, animación musical y actividades participativas.

Ese mismo día, de 09.00 a 14.00 horas habrá una jornada de puertas abiertas de la Fundación Nilo, en La Casita de Nilo, junto al Vivero Municipal, en el que ya hay a la venta 9.000 pascueros cultivados por los trabajadores del Centro Especial de Empleo.