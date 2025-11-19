Así incrementará Acosol la producción de agua regenerada en la depuradora de Fuengirola

La empresa de aguas de la Costa del Sol Occidental, Acosol, ha sacado a concurso la redacción de proyecto y la ejecución de las obras para mejorar la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Cerro del Águila, que suministra a Fuengirola y Mijas, y aumentar la capacidad del tratamiento terciario.

Acosol ha licitado de manera conjunta la redacción del proyecto y la ejecución de los trabajos dadas las características de las obras, que sólo pueden ser acometidas por empresas especializadas. Además, las actuaciones deben ejecutarse sin cortar la actividad, de manera que la depuradora siga produciendo agua tratada y agua regenerada.

El agua tratada es aquella que se somete a unos sistemas de depuración básica, en los que se le quitan contaminantes básicos como grasas, sólidos suspendidos y materia orgánica, para hacerla segura para usos generales, y se vierte al mar o se utiliza para la recarga de acuíferos.

Por contra, el agua regenerada se somete a un tratamiento adicional o terciario para alcanzar unos niveles mayores de calidad, sin llegar generalmente a ser potable, lo que permite utilizarla para el riego de zonas verdes, cultivos o campos de golf, o emplearla en tareas industriales como limpieza o torres de refrigeración.

La depuradora de Cerros del Águila produce como agua regenerada un 10% del agua que trata. / L.O.

Limitaciones

Según explica Acosol, en la memoria del proyecto, la depuradora de aguas residuales del Cerro del Águila cuenta con un sistema de regeneración de aguas con importantes deficiencias tanto a nivel hidráulico como en el sistema de filtración, lo que impide su correcto funcionamiento desde que se puso en servicio.

Las limitaciones técnicas hicieron que las instalaciones quedasen abandonadas, fuera de servicio y sin mantenimiento. Acosol reconoce que tan sólo se puede aprovechar la obra civil con el fin de instalar un nuevo sistema de tratamiento.

Necesidades

Durante la mayor parte del año, los campos de golf de la zona utilizan toda el agua regenerada que produce la planta nueva que se construyó durante las obras de ampliación de la depuradora. El año pasado, según datos de Acosol, la EDAR de Cerro del Águila depuró 10,6 hm³ de aguas residuales pero sólo produjo 1,7 hm³ de aguas regeneradas. Esa demanda se va a intensificar con el aumento del número de consumidores, algunos de los cuales ya están reclamando un agua regenerada de mayor calidad para el riego.

La mayoría de estos usuarios no tienen otra fuente de agua alternativa al agua regenerada de la depuradora del Cerro del Águila. Por otra parte, la escasez de agua potable debido a la sequía de los últimos años, hace que haya que extremar el uso del agua para atender la demanda existente y la futura, lo que acrecienta la necesidad de incrementar su producción y aumentar su calidad.

Acosol quiere sustituir la tecnología de los sistemas de filtración de la depuradora de Cerros Águila. / L.O.

Objetivos

Las instalaciones actuales impiden garantizar los parámetros del agua regenerada que demandan los campos de golf y se ha aprobado una nueva normativa que incrementa los requisitos para aumentar su calidad. Por ello, Acosol va a sustituir la actual tecnología de filtración por un sistema más avanzado que permita obtener los niveles de calidad exigidos para el riego de campos de golf con agua regenerada.

Acosol ha sacado a concurso la redacción del proyecto y la ejecución de las obras de remodelación y ampliación del tratamiento terciario de la EDAR de Cerro del Águila para aumentar su capacidad de tratamiento hasta un caudal máximo de 1.800 m³/h y garantizar que la calidad del agua tratada cumple plenamente los requisitos legales establecidos para su uso en el riego de campos de golf.

Actuación

Para incrementar la capacidad de filtración y desinfección del tratamiento terciario, se va a instalar un sistema de filtros de discos de tela, lámparas ultravioleta y un sistema de cloración posterior en el depósito de almacenamiento previo al bombeo del agua ya regenerada.

La empresa adjudicataria deberá llevar a cabo la obra civil que considere necesaria para incrementar la capacidad de tratamiento terciario de la planta y renovar el sistema eléctrico para asegurar su funcionamiento.

El adjudicatario tiene un plazo de 40 días para la redacción del proyecto mientras que dispondrá de cuatro meses para la ejecución de los trabajos. Todo ello sale a concurso por un importe de 2,1 millones de euros, dentro del plan de inversiones de 348,6 millones de euros lanzado por la empresa de agua de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental, para garantizar el suministro y el saneamiento en la comarca.