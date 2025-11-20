Envían a prisión a un hombre en Benalmádena por una presunta agresión sexual con posible sedación

Un hombre de 55 años ha ingresado en prisión provisional y sin fianza tras ser detenido por la presunta agresión sexual a una mujer a la que invitó a su casa en Benalmádena y se investiga si pudo administrarle sustancias sedantes para conseguir su objetivo.

La presunta agresión sexual ocurrió este 12 de noviembre, en el domicilio del detenido, según han informado a EFE fuentes policiales.

Tras la denuncia de la víctima, la Policía Nacional detuvo al sospechoso por un supuesto delito de agresión sexual, y tanto él como la mujer ofrecieron sus versiones de lo ocurrido en sede judicial.

El pasado viernes, 14 de noviembre, el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 de Málaga, en funciones de guardia, acordó el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del detenido por la presunta agresión sexual, según han informado a EFE fuentes judiciales.

Sustancias sedantes

Se investiga si el detenido suministró determinadas sustancias sedantes a la mujer para lograr su objetivo, han añadido.

De la noticia da cuenta este jueves Sur, que señala que el hombre había conocido recientemente a la mujer y decidió invitarla a almorzar a su domicilio. Allí había una especie de camilla donde él supuestamente se ofreció a darle un masaje.

Al parecer, tras el almuerzo, la mujer se tumbó en la camilla para el masaje y se quedó profundamente dormida, y al despertar comprobó que había sido agredida sexualmente, según su versión de los hechos, que cita el periódico.

La mujer denunció lo ocurrido en la comisaría de Torremolinos-Benalmádena y advirtió a los agentes de sus sospechas de haber sido narcotizada para anular su voluntad.