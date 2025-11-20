Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sucesos

Envían a prisión a un hombre en Benalmádena por una presunta agresión sexual con posible sedación

La Policía Nacional investiga si el sospechoso suministró sustancias sedantes a la víctima, quien denunció los hechos tras despertarse en la vivienda del detenido

Imagen de archivo de un vehículo de la Policía Nacional.

Imagen de archivo de un vehículo de la Policía Nacional. / L. O.

EFE

Málaga

Un hombre de 55 años ha ingresado en prisión provisional y sin fianza tras ser detenido por la presunta agresión sexual a una mujer a la que invitó a su casa en Benalmádena y se investiga si pudo administrarle sustancias sedantes para conseguir su objetivo.

La presunta agresión sexual ocurrió este 12 de noviembre, en el domicilio del detenido, según han informado a EFE fuentes policiales.

Tras la denuncia de la víctima, la Policía Nacional detuvo al sospechoso por un supuesto delito de agresión sexual, y tanto él como la mujer ofrecieron sus versiones de lo ocurrido en sede judicial.

El pasado viernes, 14 de noviembre, el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 de Málaga, en funciones de guardia, acordó el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del detenido por la presunta agresión sexual, según han informado a EFE fuentes judiciales.

Sustancias sedantes

Se investiga si el detenido suministró determinadas sustancias sedantes a la mujer para lograr su objetivo, han añadido.

De la noticia da cuenta este jueves Sur, que señala que el hombre había conocido recientemente a la mujer y decidió invitarla a almorzar a su domicilio. Allí había una especie de camilla donde él supuestamente se ofreció a darle un masaje.

Al parecer, tras el almuerzo, la mujer se tumbó en la camilla para el masaje y se quedó profundamente dormida, y al despertar comprobó que había sido agredida sexualmente, según su versión de los hechos, que cita el periódico.

La mujer denunció lo ocurrido en la comisaría de Torremolinos-Benalmádena y advirtió a los agentes de sus sospechas de haber sido narcotizada para anular su voluntad.

TEMAS

