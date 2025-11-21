Primer paso para que Torremolinos pueda ser también ciudad universitaria

La Universidad de Málaga (UMA) y el centro universitario Euses Málaga, perteneciente al grupo educativo Metrodora, han firmado un Protocolo General de Actuación para estudiar la viabilidad de iniciar ante la Junta de Andalucía los trámites necesarios para crear un nuevo centro universitario adscrito en Torremolinos.

Según han informado ambas instituciones en un comunicado conjunto, el objetivo de este acuerdo es ampliar y reforzar la oferta de educación superior en la provincia de Málaga, mediante un modelo de colaboración público-privada.

El convenio contempla la elaboración de un estudio para valorar la implantación de tres nuevos grados universitarios destinados a complementar la actual oferta académica de la UMA en áreas con alta demanda profesional:

Grado en Odontología

Grado en Gestión de Industrias Biofarmacéuticas y Biotecnológicas

Grado en Producción de Música y Sonido para la Industria del Entretenimiento

El rector de la Universidad de Málaga, Teodomiro López, ha destacado que la UMA ya cuenta con experiencias positivas de centros adscritos en Ronda y Antequera, y que la alianza con Euses Málaga permitirá “explorar nuevas áreas de conocimiento” garantizando la calidad académica que caracteriza a la institución.

Por su parte, Euses aporta más de 25 años de experiencia en la gestión de centros universitarios adscritos en Cataluña, vinculados a la Universidad de Girona, la Universidad Rovira i Virgili y la Universidad de Barcelona, con especialización en salud, deporte y tecnologías digitales. Su presidente, Jordi Roche, ha subrayado que esta colaboración con la UMA supone “un paso decisivo para impulsar un proyecto universitario sólido e innovador al servicio de los jóvenes andaluces”.

Proyecto de campus universitario en Torremolinos

Dentro de esta iniciativa, Euses Málaga ha presentado al Ayuntamiento de Torremolinos una solicitud formal para convocar un concurso público que permita destinar a uso docente el edificio municipal de la Plaza Pablo Ruiz Picasso, actualmente sin uso tras su rehabilitación.

La propuesta plantea transformar el inmueble en un campus universitario de 4.000 metros cuadrados, cuya inversión y gestión correrían a cargo de Euses. El proyecto incluye la instalación de aulas, laboratorios y equipamiento docente para formación tanto universitaria como profesional.

El futuro campus aspira a convertirse en un impulso económico, formativo y cultural para Torremolinos, favoreciendo la llegada de estudiantes, dinamizando el entorno y generando empleo cualificado en sectores estratégicos de la provincia.