Brosh construye 169 viviendas en Estepona tras urbanizar un sector de 127.000 metros cuadrados: estos son los precios

La promotora inmobiliaria Brosh, especializada en el desarrollo integral de proyectos residenciales, ha liderado la transformación urbana y el desarrollo integral del sector Camino Cortes Sur de Estepona, un proyecto que cuenta con una superficie total de 127.000 metros cuadrados y capacidad para 320 viviendas, donde ostenta la mayoría de la junta de compensación y actúa como principal impulsor del ámbito. Tras urbanizar el sector, Brosh ha presentado sus dos primeras promociones de vivienda en la zona, que suman 169 unidades de obra nueva, y contarán con una inversión agregada de 125 millones de euros.

Ambos proyectos se componen de viviendas de dos y tres dormitorios –con precios que oscilarán entre 668.000 y 915.000 euros– y zonas comunes como piscina, gimnasio, sala comunitaria y zona ajardinada.

Su labor ha abarcado todo el proceso de tramitación urbanística, desde la adquisición, urbanización y reparcelación hasta la creación de parcelas destinadas a proyectos residenciales de alto nivel, siempre en estrecha colaboración con el Ayuntamiento de Estepona. El ámbito ya ha completado su urbanización tras una inversión de 20 millones de euros.

Las dos promociones de viviendas de Brosh

La primera se llama Naya Residences, un residencial de 88 viviendas de alto standing, orientado a un público de alto poder adquisitivo, en su mayoría internacional. Las obras se iniciaron el pasado 15 de octubre.

La segunda promoción se llama Nyra Residences, una promoción de 81 viviendas, actualmente en fase de pre-lanzamiento.

Con estas dos promociones, Brosh destaca su apuesta por un modelo inmobiliario basado en la "sostenibilidad, calidad y el diseño contemporáneo", y reafirma su "compromiso" con un crecimiento "planificado" en la Costa del Sol.

Plano del sector Camino Cortes Sur en Estepona, cuya urbanización ha liderado Brosh en junta de compensación. / L. O.

"Reafirmamos así nuestro compromiso a largo plazo con Estepona, la provincia de Málaga y Andalucía, impulsando un crecimiento planificado que atrae talento, diversifica la economía y del que nos sentimos orgullosos", ha comentado este viernes el gerente territorial sur de Brosh, Efraín Marín.

Sobre Brosh

Brosh es una promotora inmobiliaria especializada en el desarrollo integral de proyectos residenciales fundada en 2011, que cuenta con tres delegaciones desplegadas en Madrid, Cataluña y Andalucía, y emplea a más de 60 profesionales. Brosh lidera el desarrollo de proyectos residenciales, gestionando todo el proceso desde la conceptualización hasta la entrega de las viviendas.