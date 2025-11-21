Schindler elige el edificio Costa Business de Iberdrola Inmobiliaria en Torremolinos para centralizar sus oficinas

Schindler elige el edificio Costa Business de Iberdrola Inmobiliaria para centralizar sus oficinas. Ambas empresas han cerrado el contrato de alquiler 1.165 m2 de oficinas ubicado en Torremolinos, en el que la filial española de la multinacional suiza unificará a sus equipos, actualmente ubicados entre Málaga y Marbella en una sola sede. La operación, asesorada por Savills, supone el arrendamiento de la totalidad del inmueble y es una de las pocas recientes en Málaga que implican la ocupación completa de un edificio.

Schindler, empresa líder mundial en la fabricación, instalación y mantenimiento de ascensores, escaleras mecánicas y servicios relacionados, refuerza con este paso su consolidación en la provincia de Málaga. La compañía de origen suizo apuesta por un espacio moderno, eficiente y bien conectado en una zona con servicios consolidados, que optimizará su operativa el bienestar de sus equipos al tiempo que seguirá ofreciendo el mejor servicio a sus clientes en la región.

El edificio Costa Business, de tres plantas y con vistas al mar y parking, destaca por su diseño contemporáneo, prestaciones técnicas y ubicación estratégica en la Costa del Sol, muy próximo al aeropuerto de Málaga.

Cartera diversificada

Iberdrola Inmobiliaria mantiene una cartera de patrimonio en explotación superior a los 200.000 m2 y posee más de 3,5 millones de m2 de suelo para promover proyectos residenciales -primera y segunda vivienda- y terciario, desde oficinas a centros comerciales y naves industriales.

Nuevas oficinas de Schindler en el edificio Costa Business de Torremolinos / Iberdrola

Historia de Schindler

Fundado en Suiza en 1874, el Grupo Schindler es un proveedor líder mundial de ascensores, escaleras mecánicas y servicios relacionados. Las soluciones de movilidad de Schindler transportan a más de 2.000 millones de personas cada día en todo el mundo. Detrás del éxito de la empresa hay más de 69.000 empleados en más de 100 países.