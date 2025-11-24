Acosol iniciará en diciembre la obra del nuevo tramo de la autovía del agua entre Benalmádena y Torremolinos

Acosol, la empresa pública de aguas dependiente de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental, comenzará en diciembre las obras para renovar el tramo de la red de abastecimiento de agua que atraviesa Benalmádena Costa y Arroyo de la Miel, hasta El Pinillo en Torremolinos, que sufre frecuentes roturas debido a su antigüedad.

La empresa pública de aguas licitó las obras de urgencia a principios del pasado mes de agosto y las adjudicó en octubre a la Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por CHM Obras e Infraestructuras SA y Albaida Infraestructuras S.A., frente a otras tres competidoras, por un importe de 13.668.764,98 €.

Las actuaciones están cofinanciadas por Acosol y la Junta de Andalucía, y se incluyen en el ambicioso plan de inversiones de 350 millones de euros de la empresa pública de aguas para hacer realidad proyectos y obras de mejora y ampliación de las infraestructuras hídricas necesarias.

La rotura de una tubería de abastecimiento provocó una gran mancha de lodo en una playa de Benalmádena. / Facebook

Plazos

La obra comenzará en Benalmádena la segunda semana de diciembre y se acometerá en diversas fases para reducir al máximo la afección al tráfico. A partir de esta semana se realizarán una serie de catas y trabajos previos sobre el terreno que supondrá cortes puntuales de tráfico, aunque de poca duración. La idea es acometer en diciembre un pequeño tramo, paralizar los trabajos durante las fiestas de Navidad, y continuar en enero.

En el caso de Torremolinos, los trabajos comenzarán a finales de enero de 2026. A partir del puente de diciembre, se llevarán a cabo una serie de trabajos previos y catas en las zonas donde se acometerán las obras, tareas que pueden ocasionar cortes puntuales de tráfico.

Debido a la longitud del tramo afectado por frecuentes roturas entre Benalmádena y Torremolinos, se ha diseñado un trazado alternativo que enlace con los tramos ya existentes de tubería de fundición dúctil. Este nuevo trazado aprovecha la plataforma de la antigua N-340, entre la avenida del Sol y Avenida Antonio Machado en Benalmádena y la avenida alcalde Miguel Escalona Quesada en Torremolinos.

El presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental, Manuel Cardeña, y la consejera delegada de Acosol, Matilde Mancha, han mantenido reuniones con los alcaldes de los municipios afectados, Margarita del Cid y Juan Antonio Lara, para coordinar las actuaciones y a la información a los vecinos durante la ejecución del proyecto.

El tramo que se va a sustituir ha colapsado varias veces en Benalmádena los últimos años. / L.O.

Un trazado de 6 km

"La obra va a consistir en la sustitución del tramo actual por otra tubería de fundición dúctil de 800 mm que discurrirá por un nuevo trazado de aproximadamente 6 km, así como tres conexiones con las redes municipales de Benalmádena y Torremolinos, de las cuales dos son de 400 mm y una de 200 mm", según ha explicado el presidente de la Mancomunidad de la Costa del Sol Occidental, Manuel Cardeña.

Concretamente, "el tramo que se va a sustituir entre Benalmádena, Arroyo de la Miel y Torremolinos, coincide con el que más incidencias ha registrado en los últimos años, habiéndose producido hasta cuatro averías en 2024, con el consiguiente perjuicio tanto por el servicio prestado como por la seguridad, por lo que se ha declarado de urgencia la obra; que reducirá el riesgo de futuras averías y mejorará el rendimiento de la red", según ha manifestado la consejera delegada de Acosol, Matilde Mancha.

Acosol pide comprensión a los vecinos porque las obras van a ocasionar molestias pero tiene un claro objetivo: garantizar el suministro de agua potable, evitar el uso de tuberías de más de 40 años, e instalar una red de agua regenerada.

Agua regenerada

Precisamente, aprovechando estas obras, Acosol va a instalar otra tubería de menores dimensiones en paralelo por el mismo trazado que la tubería de abastecimiento que nutrirá de agua regenerada ambos municipios.

Así, se podrá aprovechar este agua procedente de las depuradoras para riego y baldeo tanto público como privado cuando se logren todos los permisos y concesiones, en los que están trabajando Acosol y los ayuntamientos de la comarca.