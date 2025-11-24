Infraestructuras
La Junta adjudica la reparación del muelle de suministro de combustible del puerto de Fuengirola
La Consejería de Fomento invertirá más de medio millón de euros en la mejora de las condiciones de seguridad del sector pesquero
La Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA), dependiente de la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, ha adjudicado por 504.569 euros las obras de reparación del muelle de suministro de combustible del puerto de Fuengirola.
La consejera de Fomento, Rocío Díaz, ha destacado que esta actuación se enmarca en "las mejoras previstas para dotar al sector pesqueros de instalaciones más modernas y adecuadas", como los nuevos cuartos de armadores.
Las obras, que contarán con un plazo de ejecución estimado de cinco meses una vez se inicien, tienen como objetivo reforzar la estructura del muelle mediante inyecciones que rellenen los espacios existentes entre los bloques. Posteriormente se unirán los bloques mediante la instalación de bulones, y se cimentarán la estructura del muelle mediante la ejecución de micropilotes de profundidad igual al espesor del estrato de arenas subyacente a los bloques. La actuación se acometerá de la manera menos invasiva posible.
Situación
El muelle de suministro de Fuengirola, situado próximo a la bocana del puerto, tiene una antigüedad superior a los 40 años y es donde se presta el servicio de suministro de combustible tanto a la flota pesquera como deportiva.
El muelle presenta sendas patologías, tiene el pavimento agrietado y abierta las juntas de unión entre los bloques que constituyen el pavimento, con desplazamiento de alguno de ellos y hundimiento de la esquina del muelle, debido a que no existe banqueta de cimentación bajo los bloques de hormigón. Por ello, se hace necesaria su reparación para garantizar las condiciones de seguridad en el trabajo.
