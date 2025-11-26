Así es la nueva tienda que Aldi ha abierto este miércoles en Torremolinos

La cadena de alimentación Aldi ha inaugurado hoy su tercera tienda en Torremolinos, consolidando su presencia en la provincia de Málaga. El nuevo supermercado está situado en la avenida Manuel Fraga Iribarne, 12, cuenta con 1.200 m² de superficie comercial y 105 plazas de aparcamiento.

La tienda se encuentra en la zona comercial del proyecto Oceanika, que construye un inmueble para nómadas digitales en los antiguos terrenos del hotel Los Álamos.

El nuevo establecimiento de Aldi cuenta con un equipo de 14 trabajadores. Con estas incorporaciones, la cadena alemana supera los 450 trabajadores en la provincia de Málaga, fortaleciendo su compromiso con el empleo local y en línea con su fuerte crecimiento en la zona.

La alcaldesa de Torremolinos ha destacado que el 60% de los empleados de la nueva tienda de Aldi son del municipio. / L.O.

Inauguración

La apertura ha estado presidida la alcaldesa de Torremolinos, Margarita del Cid (PP), que ha destacado la creación de empleo que supone esta nueva apertura de Aldi en el municipio: "El 60% de los trabajadores de este establecimiento son vecinos del municipio y la presencia de numerosos productos de la zona demuestra la calidad de Málaga y Andalucía. ALDI se ha convertido en un aliado en la apuesta por la regeneración urbana, por ofrecer servicios de calidad a los vecinos y por impulsar el desarrollo económico de la ciudad", ha manifestado la regidora.

"Nuestro objetivo es ofrecer vías de ahorro a cada vez más familias malagueñas, con un surtido de exigente calidad al precio más bajo posible. Para ello, basamos nuestra oferta en productos de marca propia y de origen nacional", según ha explicado el responsable de Expansión de Aldi en la zona, Juan Antonio Ortega. "En Andalucía, colaboramos con 80 proveedores andaluces y ofrecemos más de 250 productos locales".

Con esta nueva tienda, Aldi amplía su presencia en Torremolinos, donde ya tiene dos supermercados, en la calle de la Cruz, 73 y en la avenida Carlota Alessandri, 200.

La nueva tienda de Aldi es la tercera en Torremolinos. / L.O.

Málaga zona de expansión

El pasado mes de junio, el grupo Aldi inauguró una tienda en Vélez-Málaga en junio, con la que eleva a 32 el número de supermercados en la provincia. Desde 2020, Aldi ha incrementado su superficie comercial en Málaga en un 40%, consolidando la provincia como una región estratégica en su plan de expansión.

La compañía alemana continúa reforzando su presencia en Andalucía. Este mismo mes de diciembre, la compañía prevé nuevas aperturas en los municipios cordobeses de Palma del Río y Pozoblanco, y la inauguración de su cuarta tienda en Dos Hermanas (Sevilla), localidad en la que también dispone de una plataforma logística desde la que abastece a supermercados de Andalucía y Extremadura.

Actualmente, Andalucía es una de las regiones con mayor presencia de Aldi en España, con alrededor de 110 supermercados y más de 1.500 trabajadores.

Crecimiento en España

Actualmente, la compañía cuenta con más de 480 supermercados en España, con más de 7.700 empleados, y se consolida como una de las cadenas de distribución de mayor crecimiento a nivel nacional.

Aldi ofrece en sus supermercados un amplio surtido de productos frescos y de marca propia, que representan 9 de cada 10 artículos disponibles. Su política habitual de precios bajos se complementa también con promociones semanales y quincenales disponibles en cada establecimiento.

Además, con la Navidad a la vuelta de la esquina, la cadena de supermercados incorpora ya su selección gourmet bajo la marca Special, una gama que reúne más de 150 productos de calidad premium al mejor precio.