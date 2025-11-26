Duane da Rocha Marcé dará nombre a la piscina cubierta de La Cala de Mijas

La nadadora mijeña Duane da Rocha dará nombre a la piscina cubierta de La Cala de Mijas. Así lo ha aprobado el Ayuntamiento mijeño este miércoles, en el Pleno ordinario de noviembre.

La propuesta ha partido de la Delegación de Deportes del Consistorio y ha salido adelante con los votos favorables de todos los grupos políticos representados.

La nadadora Duane da Rocha nació en Brasilia (Brasil) pero se trasladó con sus padres a Mijas a muy temprana edad.

Duane da Rocha. / Francis Silva

Trayectoria

El mayor logro de su palmarés es el Campeonato de Europa de Berlín de 2014 en la prueba de 200 espalda, su especialidad. También fue olímpica en dos citas (Londres 2012, donde disputó las semifinales de 200 espalda) y Río 2016.

Además, tiene en su haber más de sesenta títulos nacionales y batió los récords de España de 200 espalda y 100 espalda.

La concejal delegada de Deportes, María Francisca Alarcón, ha motivado la propuesta refrendada por el Pleno en los éxitos internacionales de la deportista y en que siempre ha llevado el nombre de Mijas por bandera.

Duane Da Roche. / Carlos Criado

Olímpica

La piscina olímpica, cubierta y climatizada, cuenta con un graderío de cerca de 500 espectadores y un edificio multiusos para otras disciplinas deportivas, dentro del complejo deportivo de La Cala, formado por el polideportivo y el campo de fútbol ya existentes.

Abierta al público y en uso, la piscina tiene un vaso de 50 metros y agua a una temperatura de entre 24 y 30 grados. La instalación está homologada para albergar competiciones acuáticas y cuenta con vestuarios femeninos, masculinos y mixtos dotados de taquillas.

El edificio también tiene una zona de administración y recepción, sala de reuniones, un local de primeros auxilios y cuartos de instalaciones y limpieza. Por otra parte, cuenta con espacios polivalentes para prácticas deportivas como pilates, defensa personal, o entrenamiento funcional, entre otros.

Los datos

La piscina fue construida por la empresa ACP Infraestructuras, que ganó el concurso público por 3,6 millones de euros y un plazo de ejecución de 17 meses en una parcela de 2.900 metros cuadrados de una superficie.

De la superficie construida, 1.900 metros cuadrados son de la piscina, 900 metros cuadrados zonas comunes, 350 metros cuadrados para accesos, servicio y administración y 350 metros cuadrados para sótanos. Los espacios polivalentes tienen alrededor de unos 600 metros cuadrados.