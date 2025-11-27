La Fiscalía cree que el alcalde de Estepona puede haber malversado al contratar "a amiga"

La Fiscalía de Málaga ha mantenido este jueves que el alcalde de Estepona, José María García Urbano (PP), ha podido cometer un presunto delito de malversación de caudales públicos en la contratación de una mujer con la que mantenía "una relación íntima de amistad".

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 5 de Estepona ha celebrado este jueves una comparecencia para que las partes se pronuncien sobre el posible sobreseimiento o continuación del caso que hay abierto contra el regidor, según han informado fuentes judiciales.

Durante el acto, en el que no ha comparecido el alcalde, las partes personadas en el procedimiento también han tenido la posibilidad de aportar nuevas diligencias de pruebas y los investigados -el regidor y la mujer a la que se contrató- han conocido las posibles imputaciones.

La defensa del alcalde ha pedido el sobreseimiento y ha destacado que el procedimiento "se inició a raíz de unas declaraciones falsas por una presunta malversación derivada de la contratación de una persona como cargo de confianza" -en el periodo de febrero a marzo de 2023- en el Ayuntamiento.

La acusación popular, ejercida por el PSOE, ha solicitado al igual que la Fiscalía de Málaga que al regidor se le juzgue por malversación y como cooperador necesaria a la mujer a la que se contrató, acusación que también hace el fiscal a esta segunda investigada. Vox solo acusa al alcalde.

Durante la comparecencia la defensa del alcalde ha insistido en la falsedad del relato de la denunciante, que también está investigada en este procedimiento y ha defendido que no existe ningún delito ni irregularidad en ninguna de las contrataciones que se han llevado a cabo por parte del Ayuntamiento de Estepona desde que José María García Urbano es alcalde.

Fuentes municipales han indicado a EFE que "para dar mayores garantías al procedimiento y demostrar la inexistencia de irregularidades y perjuicio alguno para el Ayuntamiento", se ha consignado la cantidad que la investigada percibió durante el periodo que estuvo trabajando, 5.276,92 euros. Dichas fuentes municipales han subrayado que ninguna de las partes acusadoras ha presentado pruebas contra el alcalde, extremo que han negado a EFE las acusaciones que han afirmado que el dinero consignado por parte del alcalde en la Tesorería municipal del Ayuntamiento "es un reconocimiento de las irregularidades cometidas en el importe que se le pagó a la investigada".

Además han reiterado que en la causa hay informes en los que se afirma que la investigada nunca estuvo trabajando en el área que se le asignó, no tenía despacho ni ordenador, entre otros argumentos.

El pasado abril el juzgado instructor, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 5 de Estepona, abrió juicio oral contra el alcalde por un presunto delito de malversación de caudales públicos en la contratación de una mujer con la que mantenía "una relación íntima de amistad", según el auto judicial. El juez instructor acordó la continuación del procedimiento para juicio ante el Tribunal del Jurado.

Denuncia archivada por acoso sexual y coacciones

Este juzgado ya archivó el pasado enero una causa, que posteriormente la Audiencia ha ratificado su archivo, contra el regidor por una denuncia por acoso sexual y coacciones a un policía local y a su exmujer, pero también instruía una segunda causa derivada de la anterior, por un presunto delito de malversación en la contratación de ella, después de que la mujer así lo expusiera en la causa.

Según las diligencias practicadas durante la instrucción y que se recogen en la resolución judicial, la exmujer del policía local tuvo "una relación íntima de amistad" con el alcalde y presuntamente "con la finalidad de proporcionarle una mejora o ayuda económica" la contrató como funcionaria eventual con una plaza de asesora, adscrita al área de control externo del Ayuntamiento.

La defensa del alcalde de Estepona ha asegurado a EFE todo se debe "como ya ha quedado demostrado, de una inadmisible e injusta campaña política y mediática, con el único objetivo, como así ha ratificado la Justicia, de dañar la dignidad y trayectoria política del alcalde de Estepona, intentando apartarle del Ayuntamiento y de su compromiso con esta ciudad".