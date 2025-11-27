Torremolinos ultima la recepción de las obras de El Pozuelo donde se podrán edificar más de 700 viviendas

El Ayuntamiento de Torremolinos ultima la recepción de las obras de urbanización del sector R.2-9 El Pozuelo situado en la zona norte del municipio en el que se construirán un total de 711 nuevas viviendas, de la cuales 202 serán viviendas protegidas en régimen de precio limitado.

La alcaldesa, Margarita del Cid, ha visitado este jueves la zona en la que se desarrollan las obras de urbanización por parte de la Junta de Compensación y Kronos Real Estate Group, para dotar al sector de todos los servicios necesarios para el desarrollo normal de una comunidad y que en breve culminarán con la recepción de las obras por parte del Ayuntamiento. En esta zona se levantarán las 149 viviendas protegidas en régimen de precio limitado para las que el Ayuntamiento de Torremolinos aprobó el pasado mes de octubre la adjudicación de dos parcelas.

Durante su visita, la regidora ha destacado el compromiso del ejecutivo local con la vivienda: "Desde 2022 hemos trabajado para reactivar unos trámites que llevaban paralizados desde 2013 y desbloquear, así, el desarrollo de estos suelos urbanizables. Gracias a ello hoy ya hay más de 200 viviendas en construcción", ha señalado. Además, ha subrayado que "éste es un paso más en nuestro compromiso con la vivienda, la regeneración urbana y el futuro de la ciudad a través del Plan Vivir Torremolinos".

El sector de El Pozuelo cuenta con una superficie total de desarrollo de 147.263,72 metros cuadrados, de los cuales 74.751,58 están destinados para nuevo equipamiento escolar, deportivo y social, además de áreas libres y zonas verdes, y 17.333,30 metros cuadrados de viario.

Nuevas infraestructuras

El sector R.2-9 El Pozuelo en el que se ultiman las obras de urbanización contará con nuevas infraestructuras generadas para el municipio. Así, en la nueva zona se ha creado un vial principal, con una glorieta intermedia, que conecta la calle Periodista Federico Alba con el Camino de San Antón, con una longitud de 922 metros.

También se ha construido un nuevo acceso a Aguas de Torremolinos y una glorieta de entrada al sector desde el Camino de San Antón y la adaptación de su camino.

Viviendas protegidas

El Ayuntamiento de Torremolinos, dentro de su plan de acción para facilitar el acceso a la vivienda denominado 'Vivir Torremolinos', continúa dando pasos con el objetivo de seguir impulsando la habitabilidad con el crecimiento, el bienestar y la calidad de vida en la ciudad. Así, en el pasado mes de octubre aprobó la adjudicación de dos parcelas a Grupo Inmobiliario Ferrocarril para la construcción de 149 viviendas protegidas en régimen de precio limitado.

Las parcelas, que suman casi 4.500 metros cuadrados, son las dos primeras que se han adjudicado de las cinco que el Ayuntamiento de Torremolinos puso a disposición de constructoras el pasado mes de junio para impulsar la creación de más de 200 de estas viviendas.

Con este primer paso, por tanto, se adjudicaron las parcelas más extensas, en lo que representa el mayor impulso en materia de vivienda pública de los últimos treinta años.