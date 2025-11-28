Un jurado enjuiciará a Marco R. por asesinar y emparedar a su ex pareja, Sibora Gagani, en Torremolinos

Un jurado popular enjuiciará a Marco R. por el asesinato de la joven italo-albanesa Sibora Gagani, que apareció emparedada en una vivienda de Torremolinos,, tras ser arrestado en 2023 por la muerte a puñaladas de su expareja Paula, de 28 años, en otra vivienda del municipio.

El ciudadano italiano Marco R. será juzgado por el delito de asesinato de Sibora Ganini en el ámbito de la violencia de género con alevosía y los agravantes de parentesco y de género así como un delito contra la integridad moral (ocultación del cadáver), según el auto del Juzgado de Torremolinos, al que ha tenido acceso EFE.

Se da la circunstancia de que la Audiencia Provincial de Málaga también ha dictado otra resolución en la que se acuerda que Marco R. sea juzgado el 9 de marzo de 2026 por un jurado popular por el crimen de Paula, según el escrito a que ha tenido acceso EFE, que precisa que las sesiones del juicio serán por la mañana y continuarán hasta el 13 de marzo.

La joven Sibora Gagani, en una imagen subida a sus redes sociales antes de su desaparición. / RR.SS.

Juicio por el asesinato de Sibora Gagani

Respecto al crimen de Sibora Gagani, aún sin fecha de juicio, la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Torremolinos ha acordado la continuación del procedimiento para juicio ante el Tribunal del Jurado y la práctica de diligencias de investigación.

El Tribunal ha acordado dicha resolución tras una comparecencia realizada para concretar la imputación del mismo en el caso del crimen de Sibora Gagani.

Durante dicho acto, el fiscal pidió la continuación del procedimiento, la acusación particular se adhirió al ministerio público y la defensa se opuso y alegó carencia de indicios y solicitó el sobreseimiento. Crimen de Sibora Gagani.

Agentes de la Policía Científica, a la salida de la vivienda donde se halló el cadáver de Sibora Gagani / Dani Pérez (EFE)

Así fue el asesinato

Durante la semana del 7 al 14 de julio de 2014, cuando estaban en la vivienda, el investigado atacó a Sibora Gagani con un arma blanca y, tras asestarle al menos cuatro puñaladas, tres de ellas por la espalda, le causó la muerte, según el escrito judicial.

El investigado supuestamente escondió el cadáver en la vivienda, en un habitáculo creado en un hueco de la segunda planta abuhardillada del ático, "y en los días y meses sucesivos se esforzó en hacer creer a todos, incluidos familiares de la víctima, que Sibora se había marchado y que no sabía nada de ella", y llegó a denunciar su desaparición en la comisaría el 19 de septiembre de 2014.

El 17 de mayo de 2023, cuando el investigado fue detenido como supuesto autor de la muerte de Paula, tras sus manifestaciones espontáneas, se retomó la investigación y búsqueda de Sibora Gagani, que llevó finalmente al descubrimiento de su cadáver, oculto en el que fue domicilio del encausado, el 6 de junio de 2023.

Tabique levantado para ocultar el cuerpo de Sibora. / l.o.

Tras una doble pared

El cadáver estaba oculto tras un doble tabique que Marco R. levantó en un rincón de la habitación, perfectamente terminado, por lo que era casi imposible saber que no era un muro de la construcción original.

Los agentes hallaron el cuerpo en una caja de madera, cubierto de cal, junto a un cuchillo ensangrentado y con un ramo de flores sobre el torso.

El análisis forense reveló una muerte violenta cuya causa inmediata fue la insuficiencia respiratoria aguda y shock hipovolémico por heridas de arma blanca, en el plano posterior del cuerpo "sugiriendo que la víctima se encontraba de espaldas al agresor".