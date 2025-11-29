La Junta crea una nueva línea entre Fuengirola, La Cala de Mijas y Marbella

A partir de este lunes 1 de diciembre el Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Málaga (CTMAM) incorpora una nueva línea de autobús, la M-060 Fuengirola-La Cala de Mijas-Marbella, con la que se mejorará notablemente el servicio de transporte público entre estos municipios, según anunció ayer la delegada territorial de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, María Rosa Morales.

Los detalles de la nueva línea fueron presentados por la delegada de Fomento junto al director gerente del CTMAM, Javier Berlanga, el director de la División Sur de Avanza, Rafael Durbán, la concejala de Movilidad de Fuengirola, Isabel González, el concejal de Infraestructuras de Mijas, Juanjo Torres, y el director general de Movilidad de Marbella, Baldomero León.

«Se trata de una importante apuesta por la mejora del transporte público en la Costa del Sol, aportando una oferta relevante de Fuengirola a Marbella con parada en La Cala de Mijas, y por eso se incorpora al CTMAM», dijo la delegada, que destacó que «con esta nueva línea se aumenta en un 50% el número de expediciones en transporte público entre Fuengirola y La Cala de Mijas, añadiéndose a la oferta actual de la ruta M-220 Las Lagunas-Fuengirola-Marbella». Con ello, las 64 expediciones actuales de lunes a viernes laborables pasarán a ser 96 expediciones en el tramo Fuengirola-Cala de Mijas.

La nueva línea contempla la inclusión de una parada en La Cala de Mijas, potenciando así el servicio ofrecido hasta ahora y dando mejor cobertura a los usuarios, especialmente considerando el elevado número de viajeros que se desplazan dentro del ámbito del Consorcio.

En este sentido, la delegada de Fomento resaltó que con la implantación de la nueva línea el número de viajeros beneficiados del corredor Fuengirola-Marbella es de 2,1 millones de viajeros/año.

Por su parte, la concejala de Movilidad de Fuengirola, Isabel González, se mostró satisfecha por la puesta en marcha de esta nueva línea, que calificó como «una gran ventaja y una demanda que ya se ha llegado a conseguir». El concejal de Infraestructuras de Mijas, Juanjo Torres, valoró que la nueva línea tenga una parada en La Cala de Mijas, «tan importante para nuestro municipio», mientras que el director general de Movilidad de Marbella, Baldomero León, aseguró que con la nueva línea se toma conciencia de que el Área metropolitana va más allá, a toda la Costa del Sol y a Marbella, incidiendo en su disposición a colaborar para nuevas iniciativas de transporte.