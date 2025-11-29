La Costa del Sol usará contenedores en desuso para crear nuevos

La Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental retirará 3.000 contenedores amarillos deteriorados de las calles de los municipios de la comarca para fabricar, a partir del reciclaje del material, otros nuevos.

La empresa concesionaria del reciclado en la Costa del Sol, Urbaser, retirará 953 contenedores en Torremolinos; 737, en Mijas; 584, en Estepona; y 558, en Fuengirola y los almacenará en sus instalaciones de Casares y Mijas.

Miembros de la empresa especializada Contenur, con la que Urbaser ha firmado un acuerdo de colaboración, extraerán los elementos metálicos de los contenedores -que también será reutilizado- y los ordenará para ser enviados a un reciclador autorizado.

La iniciativa forma parte de la campaña ‘CIRCLE: Segunda vida a los contenedores’, cuyo objetivo es fabricar contenedores a partir del material reciclado de las unidades obsoletas que se retiran de los municipios.

«No sólo renovamos la flota de los contenedores, sino que lo hacemos de forma responsable, reutilizando los que están deteriorados para fabricar las nuevas unidades que vamos a instalar. Es un claro ejemplo de economía circular que nos hace avanzar hacia un futuro más sostenible en la Costa del Sol», señala el presidente de la Mancomunidad de Municipios, Manuel Cardeña.

El ente supramunicipal ha iniciado en las últimas semanas las actuaciones para renovar más de 6.300 contenedores en las localidades de la Costa del Sol Occidental.