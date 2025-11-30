El Hospital de Estepona activará el 80% de servicios con el refuerzo de 58 profesionales

La Junta de Andalucía activará el 80% de los servicios del Hospital de Estepona con el refuerzo de 58 profesionales y se pondrán en marcha el bloque quirúrgico, la Unidad de Pruebas Funcionales y laboratorio y radiodiagnóstico durante 24 horas.

El SAS acometerá un impulso en este Hospital de Alta Resolución con los 58 nuevos profesionales de plantilla, medida aprobada por el Consejo de Gobierno del pasado 22 de octubre que permitirá desplegar el 80% de la cartera de servicios prevista para este centro y convertirlo en «un dispositivo plenamente operativo y resolutivo».

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta, Antonio Sanz, informó ayer de ello tras la reunión mantenida con la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Málaga, Patricia Navarro; el alcalde de Estepona, José María García Urbano, y el director gerente del Hospital Universitario Costa del Sol, Antonio Cansino, del que depende del hospital esteponero. Así, destacó que «este refuerzo histórico» permite activar la actividad que recoge en su plan funcional y que «este incremento de profesionales no es un aumento numérico, sino la llegada de perfiles estratégicos que permiten al hospital funcionar como fue diseñado».

Especialistas

La distribución responde a lo propuesto por el propio centro: 20 facultativos especialistas, entre ellos, seis anestesistas, cuatro cirujanos generales y tres traumatólogos que se destinan al bloque quirúrgico del hospital para acelerar su puesta en funcionamiento. También 14 enfermeras, diez técnicos en cuidados auxiliares de enfermería, seis técnicos especialistas de laboratorio y tres de radiodiagnóstico, dos administrativos y tres celadores.

Nuevos servicios

Hasta ahora el hospital contaba con 78 profesionales y su actividad se limitaba a consultas externas, rehabilitación, radiodiagnóstico parcial y urgencias y con la nueva dotación tendrá 136 profesionales.

Gracias a esta ampliación, el hospital podrá poner en funcionamiento de manera completa el bloque quirúrgico, incluyendo el Hospital de Día Quirúrgico y la URPA; activar la Unidad de Pruebas Funcionales, donde se incorpora la actividad de endoscopias; y ampliar la capacidad diagnóstica gracias al funcionamiento del laboratorio y el radiodiagnóstico durante 24 horas.