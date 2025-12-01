¿Qué va a pasar con el hipódromo de Mijas en la Costa del Sol?

El hipódromo de Mijas fue uno de los grandes proyectos estrella de la Junta de Andalucía, presidida entonces por el socialista Manuel Chaves, y del Ayuntamiento de la localidad, liderado por el también socialista Antonio Maldonado.

Maldonado fue una de las figuras más importantes en el desarrollo de la Costa del Sol, tal y como hoy la conocemos, gracias a su capacidad de gestión, su visión pionera en materia de turismo y su carácter cercano. No en vano, fue alcalde de Mijas, presidente de la Diputación de Málaga, presidente del Patronato de Turismo de la Costa del Sol, senador y diputado en el Parlamento andaluz, además de ocupar relevantes responsabilidades en instituciones públicas y privadas vinculadas al desarrollo turístico y económico de la provincia.

Siendo presidente del Patronato de Turismo de la Costa del Sol, allá por el año 1981, Antonio Maldonado impulsó varios campos del golf y comenzó a hablar públicamente de la idea de construir un hipódromo en la Costa del Sol para atraer más turistas.

En 1993, el Ayuntamiento de Mijas se hizo con la licencia para desarrollar el proyecto a través de una empresa municipal, Recursos Turísticos de Mijas, S.A., arropado por la Junta de Andalucía, que no había encontrado el socio adecuado para hacer realidad el sueño de construir un hipódromo en la Costa del Sol.

Las primeras carreras en el hipódromo Costa del Sol reunieron a numerosos aficionados. / L.O.

Inauguración

El 19 de junio de 1999, tan sólo 26 días después de que saliera a la calle el primer número del diario La Opinión de Málaga, se inauguró el Hipódromo de Mijas Costa del Sol.

La flor y nata de la Costa del Sol, incluidos numerosos representantes políticos a nivel regional, provincia y local acudieron a la puesta de largo de las instalaciones, que habían supuesto una inversión nada menos que de 12 millones de euros.

Responsables de la Administración autonómica entonces, como el delegado Luciano Alonso, destacaron en la prensa de la época que las instalaciones eran la mejores de España y las únicas de Europa en las que se iba a poder competir en verano y en invierno, debido a la climatología de la Costa del Sol.

A la jornada inaugural asistieron más de mil personas. Se disputaron siete carreras de caballos y se registraron apuestas por valor 24.000 euros.

El Hipódromo de Mijas se inauguró el 19 de junio doe 1999. / L.O.

El ocaso

Y así fue, hasta el año 2013. Aquel año, el calendario de pruebas elaborado por Loterías y Apuestas del Estado restó carreras al hipódromo mijeño, en favor del hipódromo de La Zarzuela en Madrid.

La ausencia de carreras durante el año arrojaba un déficit anual de un millón de euros en la gestión del recinto deportivo, que el Consistorio no podía asumir, lo que llevó al equipo de gobierno del Partido Popular, dirigido en 2013 por Ángel Nozal ha cerrar las instalaciones, manteniendo solo algunos empleos y servicios.

El hipódromo volverá a ser gestionado íntegramente por el Ayuntamiento de Mijas. / L. O.

Disolución

El Ayuntamiento de Mijas ha acordado ahora por unanimidad de todos sus concejales disolver la sociedad Recursos Turísticos de Mijas, S.A., que gestionaba el Hipódromo de la Costa del Sol.

La sociedad ha pasado a ser 100% municipal después de que Unicaja Banco haya donado al Ayuntamiento las acciones que poseía de Recursos Turísticos de Mijas, S.A. (cerca de un 8%). El único activo que conserva esta empresa son algunos muebles y objetos de poco valor, por lo que el Consistorio ha decidido nombrar a un experto para liquidar la sociedad.

Tras un largo proceso concursal, la sociedad se separa totalmente del hipódromo. De esta manera, la parcela original, con 380.000 metros cuadrados de superficie, vuelve a ser propiedad íntegramente municipal.

¿Qué pasa con los servicios?

El Ayuntamiento de Mijas afirma que el hipódromo, que además de las pistas de carrera de caballos y los establos tiene otras instalaciones en funcionamiento como la equinoterapia, el gimnasio municipal y la pista de atletismo, seguirán funcionando con normalidad.

También se mantendrá la escuela de saltos Samuel Oliva, por la que siguen pasando tanto jinetes profesionales como aficionados, y que tanta fama han dado al recinto.

¿Cuál va a ser el futuro de las instalaciones?

El equipo de gobierno municipal afirma que en los últimos meses ha recibido varios proyectos que van a consolidar el futuro del hipódromo, con el caballo como protagonista.

Aunque el Consistorio no ha querido entrar en más detalles, fuentes consultadas afirman que se están estudiando hasta cuatro proyectos diferentes para el desarrollo de actividades deportivas y de ocio en el hipódromo de Mijas Costa del Sol.