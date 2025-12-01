Histórico nacimiento en Fuengirola: llega al mundo una cría de gorila, especie en "peligro crítico"

Bioparc Fuengirola ha vivido este sábado una jornada histórica con el nacimiento de una cría de gorila de llanura occidental (Gorilla gorilla gorilla), una especie catalogada en peligro crítico de extinción.

El acontecimiento tuvo lugar el 29 de noviembre a las 14.50 horas, en el recinto exterior del parque y ante la atenta mirada de los visitantes, que fueron testigos de "un hecho excepcional en el mundo de la zoología moderna", señalan desde el centro. Se trata de “un hito especialmente relevante para el programa europeo de conservación” de esta especie, recalcan desde el parque fuengiroleño.

El nacimiento ha sorprendido incluso al equipo técnico. “A pesar de que el área interior estaba completamente preparada para un posible alumbramiento, la hembra Wefa optó de manera natural por el exterior, bajo el sol y en un entorno que forma parte de su rutina diaria”, ha explicado el director técnico y veterinario de Bioparc, Jesús Recuero.

Desde el viernes anterior, los cuidadores sospechaban que el nacimiento era inminente. Wefa mostraba cambios de comportamiento, buscaba nuevos lugares para dormir y se mostraba incómoda. "Para muchos visitantes fue una escena propia del hábitat natural de los gorilas”, dice Recuero, “un regalo de la naturaleza y un momento profundamente emocionante", ha añadido al respecto.

La madre gorila y su pequeño tras el parto / L.O.

Parto natural

En los primeros instantes de vida de la cria la madre se encargó de limpiar al recién nacido, la olfateaba y la abrazaba mientras el resto del grupo se acercaba con cautela para identificar al nuevo miembro, siempre manteniendo una distancia respetuosa. Como ocurre habitualmente en primates, tras el nacimiento salió la placenta, unida al bebé por el cordón umbilical, y Wefa lo rompió y consumió parte de ella, “un comportamiento natural que aporta proteínas y energía necesarias para los primeros días de maternidad”, explican.

Durante los próximos días, el equipo de cuidadores y veterinarios establecerá medidas específicas para garantizar el bienestar de la cría y de Wefa. No interferirán en el proceso natural, pero sí observarán de forma continua aspectos clave como que la cría mame correctamente, se sujete al pelaje con suficiente fuerza o que su comportamiento evolucione de forma adecuada dentro del grupo. objetivo es garantizar un desarrollo saludable sin alterar la dinámica natural de los gorilas.

Wefa, que nació en un zoológico francés y ha presenciado numerosos partos, incluido el de Ekan, la otra cría del grupo, “tiene la experiencia y el aprendizaje necesarios para cuidar muy bien de su bebé, y lo está haciendo de forma impecable desde el primer momento”, asegura Recuero.

Wefa, con su cría / L.O.

Hito de la conservación

En lo que va de 2025, solo ha nacido un gorila en toda Europa por lo que la cría de Bioparc Fuengirola se convierte así en el segundo nacimiento europeo del año y el primero en España, “un logro extraordinario dentro de los programas de conservación de especies gravemente amenazadas”. El gorila de llanura occidental está catalogado por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) como especie en Peligro Crítico de Extinción, la categoría previa a la extinción en estado salvaje.

Sus poblaciones se han reducido drásticamente debido a la caza furtiva y la pérdida de hábitat, entre otros, por lo que cada nacimiento dentro de los programas europeos coordinados representa un paso fundamental para asegurar la supervivencia futura de esta especie emblemática, considerada uno de los grandes iconos de la biodiversidad africana, señalan desde Bioparc.