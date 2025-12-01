Seísmo
Registrado un terremoto de magnitud 3,2 con epicentro en Estepona
No hay constancia de daños personales o materiales por el seísmo
El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha registrado un terremoto de magnitud 3,2 a primera hora de este lunes 1 de diciembre, con epicentro en la localidad malagueña de Estepona sin que haya constancia de daños personales o materiales.
Según la información de la web oficial del ING, el seísmo se ha producido a las 06.00 horas y se ha localizado a 52 kilómetros de profundidad.
