Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Seísmo

Registrado un terremoto de magnitud 3,2 con epicentro en Estepona

No hay constancia de daños personales o materiales por el seísmo

Epicentro del terremoto

Epicentro del terremoto / L.O.

La Opinión

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha registrado un terremoto de magnitud 3,2 a primera hora de este lunes 1 de diciembre, con epicentro en la localidad malagueña de Estepona sin que haya constancia de daños personales o materiales.

Según la información de la web oficial del ING, el seísmo se ha producido a las 06.00 horas y se ha localizado a 52 kilómetros de profundidad.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Así es la nueva tienda que Aldi ha abierto este miércoles en Torremolinos
  2. La cadena danesa de muebles JYSK inaugura en Mijas su octava tienda en Málaga y abre con descuentos
  3. Primer paso para que Torremolinos pueda ser también ciudad universitaria
  4. La Fiscalía cree que el alcalde de Estepona puede haber malversado al contratar 'a amiga
  5. Torremolinos ultima la recepción de las obras de El Pozuelo donde se podrán edificar más de 700 viviendas
  6. Torremolinos suspende todas las actividades culturales y deportivas ante el aviso naranja por fuertes lluvias
  7. Detienen al encargado de un supermercado en Torremolinos por explotación laboral de migrantes
  8. Estas son las inversiones presupuestadas por la Junta para Torremolinos en 2026

Nace en Fuengirola una cría de gorila, una especie en peligro crítico de extinción

Nace en Fuengirola una cría de gorila, una especie en peligro crítico de extinción

Registrado un terremoto de magnitud 3,2 con epicentro en Estepona

El Hospital de Estepona activará el 80% de servicios con el refuerzo de 58 profesionales

El Hospital de Estepona activará el 80% de servicios con el refuerzo de 58 profesionales

Mejora del transporte: Nueva línea de autobús conecta Fuengirola, La Cala y Marbella

Mejora del transporte: Nueva línea de autobús conecta Fuengirola, La Cala y Marbella

La Costa del Sol usará contenedores en desuso para crear nuevos

La plataforma del futuro tren de la Costa del Sol destaca los avances y pide una reunión con el Gobierno

La plataforma del futuro tren de la Costa del Sol destaca los avances y pide una reunión con el Gobierno

Un jurado enjuiciará a Marco R. por asesinar y emparedar a su ex pareja, Sibora Gagani, en Torremolinos

Torremolinos ultima la recepción de las obras de El Pozuelo donde se podrán edificar más de 700 viviendas

Tracking Pixel Contents