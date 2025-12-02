Vecinos de Osunillas, Mijas, verán solucionados los problemas de abastecimiento

Acosol, la empresa pública de aguas de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol occidental ha sacado a concurso las obras de renovación de la red de abastecimiento de agua potable en varias calles de la barriada de Osunillas Mijas Pueblo.

El objetivo es solventar el problema que sufren los vecinos de esta zona ante las continuas averías que se producen en la red de abastecimiento, a petición del Ayuntamiento de la localidad.

Las obras, que salen a concurso con un presupuesto inicial de 751.000 euros, permitirán la modernización de la red de distribución de agua y mejorar la calidad del servicio a los vecinos.

Las nuevas tuberías de agua de Mijas se instalarán bajo la calzada, junto a los bordillos. / L.O.

Tuberías

La actuación va a consistir en la instalación de una nueva red de abastecimiento formada por conducciones de fundición dúctil para reemplazar la red actual de fibrocemento y polietileno de alta densidad.

El trazado de la nueva red de abastecimiento discurrirá por la calzada, junto a los bordillos que la delimitan, para lo que será necesario demoler los pavimentos de las calles afectadas.

La nueva red permitirá reducir las averías en la red de agua de Mijas. / L.O.

Servicio

Mientras duren los trabajos, Acosol instalará una red provisional de tuberías de polietileno para garantizar el servicio de abastecimiento a todos los vecinos afectador por las obras.

Una vez extendida la nueva red de tuberías, se harán la conexiones oportunas y se renovará tanto el pavimento como las arquetas y los servicios afectados por la ejecución de las obras.

Colaboración

El concejal de Infraestructuras, Juanjo Torres (PP), ha destacado que esta obra es "fundamental para los vecinos de Osunillas, ya que va a permitir solucionar la situación de falta de abastecimiento normalizado que llevan sufriendo y reivindicando los vecinos durante años".

Esta actuación se ejecutará con cargo al Canon de Mejora de Infraestructuras Hidráulicas de Mijas, según ha explicado la consejera delegada de Acosol, Matilde Mancha. Los trabajos reducirán las averías en esta zona y permitirán aprovechar mejor los recursos hídricos del municipio.

Plazos

El plazo de presentación de ofertas finaliza el 9 de enero de 2026. Posteriormente, se evaluarán las propuestas y se adjudicarán las obras, que tienen un plazo de ejecución de cinco meses.

Las calles donde se va a renovar las tuberías de abastecimiento de agua son Puerto El Pino, Puerto de la Media Luna, Puerto de los Pescadores, Puerto de las Grajas, Puerto de los Castillejos, Puerto de la Breña, Puerto Málaga y el Pasaje Puerto Blanco, con una superficie total de actuación de 1.958 metros cuadrados.