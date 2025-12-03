Cinco empresas optan a terminar las obras de la ciudad deportiva de Las Lagunas de Mijas

Un total de cinco empresas se han presentado al concurso público convocado por el Ayuntamiento de Mijas para terminar las obras de la ciudad deportiva de Las Lagunas.

La ciudad deportiva de Las Lagunas Regino Hernández se construyó en 1991, y está compuesta por un campo de fútbol, un edificio polideportivo y de servicios con gimnasio, una piscina climatizada, gradas y pistas exteriores.

El Ayuntamiento de Mijas inició en 2019 las obras de ampliación para construir un edificio de usos múltiples, una piscina terapéutica y un parque infantil. Sin embargo, los trabajos sufrieron retrasos en 2020 y 2024 por incumplimiento de las empresas adjudicatarias. Por eso, el Consistorio licita ahora las últimas actuaciones para completar las instalaciones.

Instalaciones

El proyecto, que tiene un importe de licitación de 5,1 millones de euros para terminar el edificio de usos múltiples la piscina terapéutica, un parque infantil y los accesos, así como los vestuarios y una plaza central.

Para ejecutar estas obras se han presentado las empresas Gestión y Ejecución de Obra Civil, S.A.U.; Innovaciones técnicas y recursos constructivos, S.A.; Oreco Balgon, S.A.; la Unión Temporal de Empresas formada por Sardalla Española, S.A. y Herysan 2007, S.L.; y la empresa Servimar 2008, S.L.U.

Las obras para terminar la ciudad deportiva de Las Lagunas incluyen un edificio de usos múltiples. / L.O.

Características

La entrada principal a los edificios se realizará desde una puerta principal frontal con acceso directo desde el Camino del Albero, que dará a una plaza central que servirá de acceso a los diferentes edificios del complejo deportivo.

La planta sótano, que abarca todo el edificio de usos múltiples, la plaza central y parte del edificio de la piscina, contará con 26 plazas de aparcamiento y puntos de recarga para vehículos eléctricos.

En la planta baja se ubicarán los vestíbulos de acceso principal, vestuarios y administración. Para evitar aglomeraciones, se instalará una puerta de conexión desde el campo de fútbol, que permitirá el acceso directo a los vestuarios sin pasar por la plaza central.

La ciudad deportiva de Las Lagunas de Mijas contará con una piscina terapéutica. / L.O.

Piscina terapéutica

El acceso a la nueva piscina terapéutica tendrá conexión directa desde la plaza. La instalación contará en la planta baja aseos y vestuarios accesibles. La cubierta tendrá vigas imitación a madera que facilitarán su mantenimiento, y un gran ventanal longitudinal para la entrada de luz natural.

Toda la urbanización exterior, así como las conexiones con los edificios existentes y el viario público, se realizará mediante itinerarios amplios y accesibles.