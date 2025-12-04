Benalmádena contará con más de 113 millones de euros de presupuesto para 2026

El Ayuntamiento de Benalmádena ha aprobado en pleno extraordinario los presupuestos municipales para 2026, que ascienden a 113,7 millones de euros, con los votos a favor del PP en contra de PSOE, Vox e IU.

El equipo de gobierno ha defendido que las cuentas de 2026 mantiene los impuestos congelados, con el impuesto de circulación más bajo de la Costa del Sol y el IBI reducido hasta un 50% para las familias numerosas.

Además, añaden tampoco va a aplicar el incremento en la tasa de basura planteado por el Gobierno de España, ya que "este Ayuntamiento ya cuenta con una tasa municipal que cubre el coste del servicio, tal y como marca la Ley", según ha explicado el edil de Hacienda, José Miguel Muriel (PP).

La partida de inversiones para Benalmádena asciende a algo más de dos millones de euros. / L. O.

Inversiones

El presupuesto para 2026 asciende a 113.751.412 euros de los cuales 2,1 millones de euros se destina al capítulo de inversiones. El PP explica que esta partida es tan exigua porque gran parte de los proyectos de obras e inversiones municipales previstas para 2026 se van a financiar mediante remanentes de 2025, como el suplemento de crédito aprobado recientemente, que contempla inversiones por valor de 18,7 millones, que se ejecutarán a lo largo de 2026 o los 11,9 millones que se invertirán a través de los Planes de Actuación Integrados (PAI), financiados con fondos europeos.

Algunos de los proyectos incluidos en dicho suplemento de crédito son la mejora de los aparcamientos en la calle Pacharán, el parking La Cazalla o la redacción del proyecto del futuro parking de la plaza Cruz Roja. También incluye la redacción del proyecto de la plaza de toros de Benalmádena Pueblo; nuevos planes de asfaltado o subvenciones para los negocios afectados por las obras de la calle Santo Domingo y plaza de España.

La rehabilitación de la guardería La Luz, la recuperación de las piletas romanas de Torremuelle o la restauración de la torre de Torrebermeja, en la entrada al puerto deportivo son otras actuaciones previstas, a las que suman subvenciones para los colectivos sociales, como 300.000 euros para la Asociación de Benalmádena para la Atención a la Discapacidad (ABAD) y otros 300.000 euros para la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Benalmádena (AFAB), destinadas a la construcción de los centros de día que ambas organizaciones tienen previstos en Benalmádena.

Todos los grupos de la oposición, PSOE,VOX e IU han votado en contra de los presupuestos de Benalmádena para 2026. / L.O.

Críticas del PSOE

Para el grupo municipal socialista el presupuesto se basa en al ahorro que dejaron los gobiernos anteriores y acusa al PP de incrementar el gasto de personal pasando de una plantilla de 796 trabajadores en 2022, a 969 en 2025. "Hoy, los gastos de personal suponen cerca del 50% del gasto total del Ayuntamiento", denuncian.

La edil socialista Sandra Ochoa critica que el coste político del actual equipo de gobierno, con 2,3 millones de euros, duplica prácticamente al anterior y supone casi el 2% del gasto público municipal, algo que considera desproporcionado.

Añade que el informe de intervención rebaja la capacidad real de inversión del Consistorio de 50 a 26 millones de euros e insiste en que la partida de inversiones en los presupuestos es de apenas 2 millones de euros para 2026.

Para el portavoz y exalcalde socialista, Víctor Navas, el gobierno del PP aumenta el gasto corriente, reduce los ingresos y crea un presupuesto que no es sostenible por lo que generará deuda. La situación recuerda el PSOE, es grave si se tiene en cuenta que el Consistorio está tutelado por la Consejería de Hacienda de la Junta de Andalucía, que el presupuesto de 2024 está en los juzgados y que la capacidad de financiación municipal ha caído de 18 millones a apenas 3 millones de euros en dos años.