Manuel José García Caparrós dará nombre a un certamen literario en Casares

El Ayuntamiento de Casares celebrará un certamen literario con el nombre de Manuel José García Caparrós, como avanzó el alcalde, Juan Luis Villalón, durante el acto conmemorativo que este jueves se ha celebrado en el salón plenario del municipio costasoleño. Justo otro 4 de diciembre, pero de 1977, el joven malagueño era asesinado durante las movilizaciones por la autonomía andaluza.

El regidor ha dado a conocer esta iniciativa en un acto en el que han participado las hermanas del homenajeado: Dolores, Francisca y Purificación García Caparrós. También ha tomado la palabra el humorista y comunicador Manu Sánchez, que se ha emocionado con motivo de asistir a la presentación del DNI de Caparrós como legado de la Casa Natal de Blas Infante (desde el año 2017 estaba en depósito, al ser donado por la familia García Caparrós).

En el acto han participado representantes políticos y las hermanas del homenajeado: Dolores, Francisca y Purificación García Caparrós. / DELANIEVE

La jornada de este jueves ha brindado a más de un centenar de personas asistentes un recital poético-musical de Lucía Sócam y de Juan José Téllez. Ha habido momentos muy emotivos, como los protagonizados por el propio Manu Sánchez cuando ha tomado la palabra y ha recogido el sentir andalucista que él mismo ha transmitido durante las últimas décdas.

También ha habido tiempo y espacio para escuchar las grabaciones de quienes no han podido asistir, pero igualmente hubiesen deseado rendir homenaje a García Caparrós. No han faltado los saludos del actor malagueño y ganador de un Goya este mismo año, Salva Reina, del intérprete y letrista Jesús Bienvenido o de Chaparro, intérprete del grupo Califato 3/4. Asimismo se ha descubierto una pintura en homenaje al sindicalista, entregada por la familia del pintor Manuel Garvayo.